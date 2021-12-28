В Госдуму внесены поправки о поддержке сирот-студентов

В Госдуму внесены поправки, согласно которым дети-сироты смогут реализовать свою возможность - получить высшее образование при поддержке государства.

Поправки предложены ко второму чтению законопроекта, которым предусматривается установление дополнительных гарантий для детей-сирот при получении ими основного общего, среднего общего образования.

Инициатором изменений выступил первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. По его оценке, необходимо распространить дополнительные гарантии для этой категории россиян, обучающихся по образовательным программам высшего профессионального образования по очной форме обучения.

"Важность этих поправок в том, что дети, обучающиеся в вузах на очной (дневной) форме обучения, не имеют возможности для самостоятельного обеспечения даже базовых своих потребностей", - прокомментировал депутат.

Инициатива касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также потерявших обоих родителей или единственного родителя.

Поправки направлены в ответственный комитет - по вопросам семьи, женщин и детей.

Согласно законодательству, государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предполагает предоставление им бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, а также проживание в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости и бесплатное оказание медицинской помощи. Пока что допгарантии даются при прохождении профессионального обучения.