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Рубрика: В мире

В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года

Текст: Олег Кирьянов

Для жителей Южной Кореи на Новый год считается важным не столько сам момент, когда "бьют куранты", сколько проводы последнего заката уходящего и встреча первого восхода наступившего года.

Обычно для созерцания уходящего или наоборот приходящего светила в самых живописных местах на побережье собирается большое количество людей. Особым шиком считается встретить восход Нового года на вершине какой-нибудь большой горы.

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Однако, к сожалению, в этом году жителей Страны утренней свежести лишили возможности проводить старый и встречать новый год вместе с солнцем. Опасаясь, что большое количество собирающегося народа может спровоцировать новую волну коронавируса, власти Республики Корея объявили, что закрывают вход в национальные парки, коих насчитывается более двадцати. Вход в эти районы будет закрыт в 15-00 до 7-00 с 31 декабря на 1 января и с 1 января на 2 января. Также в указанное время будут закрыты и парковки в национальных парках.

Впрочем, корейские чиновники не оказались бездушными и заявили, что предоставят-таки возможность увидеть как закат, так и восход. На YouTube будет вестись прямая трансляция закатов и восходов с камер, которые установлены в районе наиболее популярных и самых высоких вершин страны, включая горы Чирисан, Сораксан, Токюсан и другие. Не исключено, что многим такой формат понравится даже больше. На 1 января в Корее обещают морозы, а потому некоторые лучше посмотрят восход с вершин, находясь перед экраном компьютера, чем будут мерзнуть на самих горных пиках.

В мире Восточная Азия Южная Корея Новый год

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