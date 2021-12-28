В мире было отменено рекордное количество авиарейсов

За последние сутки во всем мире было отменено более 2800 рейсов из-за стремительного роста числа случаев заражения персонала и пассажиров COVID-19. По данным портала FlightAware, из более чем 2800 отмененных рейсов около 1000 были запланированными внутри Америки, в или из Соединенных Штатов. В общей сложности задержаны почти 11 тысяч рейсов.

Во всем мире авиакомпании отменили более 6000 рейсов в канун Рождества, на Рождество и на следующий день после этого праздника. В США более 1200 рейсов были отменены и более 5000 были отложены только в воскресенье из-за болезни персонала и экипажей. Отмены происходят в самое загруженное время года для авиаперелетов. Управление транспортной безопасности США (TSA) заявило, что ежедневно в праздничные выходные проверяло на тестирование сотни тысяч человек, достигнув пика в 2,19 миллиона путешественников в четверг, 23 декабря. В среду через контрольно-пропускные пункты TSA прошло больше людей, чем в тот же день в 2019 году.

Авиакомпания Alaska Airlines, отменившая 133 рейса или 19 процентов своих полетов в понедельник по местному времени, объяснила свои отмены и задержки зимней погодой на северо-западе Тихого океана, сообщает CNN. По состоянию на вечер понедельника в международном аэропорту Сиэтл-Такома в США было зафиксировано больше всего задержек и отмен рейсов в мире.