В новом году в Московском музее современного искусства - Целков и Пистолетто

Московский музей современного искусства представил планы на 2022 год. С 27 января в музее ретроспектива южнокорейского художника Кван Йонг Чана. В экспозицию войдут ключевые работы художника, созданные в период с 1990 по 2021 год. Расположенные в хронологическом порядке на двух этажах масштабного выставочного пространства произведения представят историю становления и развития творчества мастера, сумевшего объединить европейскую и азиатскую культуру.

Весной, 2 марта, откроется выставка Олега Целкова - одного из самых востребованных русских художников, классика советского нонконформизма, создателя фантасмагорически-гротескного мира, населенного странными, ни на что не похожими персонажами-близнецами. Ретроспективная выставка объединит работы из ряда крупных музейных и частных коллекций России и Европы.

28 апреля Московский музей современного искусства представит масштабную ретроспективную выставку всемирно известного художника Микеланджело Пистолетто, одного из лидеров движения арте-повера, объединяющую работы с середины 50-х годов ХХ века до настоящего времени. Выставка готовится в тесном сотрудничестве с автором и его мастерской в городе Биелла (Италия).

25 мая откроется выставка известного российско-бразильского художника-перформансиста Федора Павлова-Андреевича. Проект называется "Добрый вечер, я диспетчер". О том, что удалось сделать художнику в последние пятнадцать лет, расскажут фильмы и инсталляции, скульптуры и фотографии, устройства и механизмы, и, конечно, перформансы, придуманные художником специально для ММОМА на Гоголевском бульваре. "Выставка соединит в себе приметы музея и театра, квеста и луна-парка, шапито и часовни", - рассказывают в пресс-службе ММОМА.

17 ноября - ретроспективная выставка исландского художника Эрро, одного из самых ярких представителей европейского авангарда 1960-х годов. Масштабная экспозиция, выстроенная в хронологическом и тематическом порядке, включит в себя работы, созданные художником за последние семьдесят лет.

Кстати

На одной из площадок ММОМА - Музее Вадима Сидура - 2 июня откроется выставка Everything is Terrible Маяны Насыбулловой. Проект очень созвучен сегодняшнему дню. Автор размышляет о ситуации неопределенности, тревогах и страхах, которые сопровождают современного человека. Художница создаст тотальную инсталляцию Everything Is Terrible!

Еще одна выставка о "веке машин" Александра Плюснина "Мир без машин мне не интересен". Проект перефразирует известную цитату Вадима Сидура "Мир без людей мне не интересен".

А 14 декабря откроется "Северный травелог", созданный для пространства музея в рамках программы Московского музея современного искусства и Посольства Швеции в России. Сюжеты, над которыми размышляют художники программы, непосредственно связаны с их жизнью в Швеции, но обнаруживают при этом любопытные параллели с российской действительностью. Не только на уровне географии, где "север" и "Балтийское море" выступают общими знаменателями, но в том, что касается городской повседневности спальных районов, наследия и ценностей социального государства, истории изгнаний и миграции, наконец, общечеловеческих тревог и надежд.