В новом году в Московском музее современного искусства - Целков и Пистолетто

Новости

МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 20:23
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 20:10
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 20:07
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 19:58
В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране 19:58
Росреестр намерен повысить точность геодезических измерений до 2 см 19:40
В Махачкале прошел новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек 19:33
Росреестр подбирает земли для туристических объектов 19:03
Стрельба у ТЦ в Москве попала на видео 18:45
Китай обвинил США в нарушении международного космического права 18:34
В России начали тестировать качество госуслуг 18:34
Росреестр разрабатывает законопроект о невостребованных сельхозземлях 18:33
Голикова заявила о снижении числа нарушений в интернатах 18:24
"Газпром" анонсировал строительство в Петербурге новой башни-гиганта 18:21
Матч Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесен из-за COVID-19 18:00
Матвиенко предостерегла власти Кисловодска от сносов и новоделов 17:54
Голикова напомнила о новых правилах в организации школьного питания 17:41
Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов 17:35
Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года 17:29
Подлодка "Кронштадт" завершила первый этап заводских испытаний 17:28
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости 17:27
В Москве неизвестные открыли стрельбу в ТЦ "Принц Плаза" 17:24
Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа 17:23
Попова: Только два субъекта РФ достигли коллективного иммунитета в 80% 17:22
В России запустят пилот по сохранению репродуктивного здоровья 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 18:56
Рубрика: Культура

В новом году в Московском музее современного искусства - Целков и Пистолетто

Текст: Наталья Соколова
Московский музей современного искусства представил планы на 2022 год. С 27 января в музее ретроспектива южнокорейского художника Кван Йонг Чана. В экспозицию войдут ключевые работы художника, созданные в период с 1990 по 2021 год. Расположенные в хронологическом порядке на двух этажах масштабного выставочного пространства произведения представят историю становления и развития творчества мастера, сумевшего объединить европейскую и азиатскую культуру.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Весной, 2 марта, откроется выставка Олега Целкова - одного из самых востребованных русских художников, классика советского нонконформизма, создателя фантасмагорически-гротескного мира, населенного странными, ни на что не похожими персонажами-близнецами. Ретроспективная выставка объединит работы из ряда крупных музейных и частных коллекций России и Европы.

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ
Как сходить на выставку, не выходя из дома

28 апреля Московский музей современного искусства представит масштабную ретроспективную выставку всемирно известного художника Микеланджело Пистолетто, одного из лидеров движения арте-повера, объединяющую работы с середины 50-х годов ХХ века до настоящего времени. Выставка готовится в тесном сотрудничестве с автором и его мастерской в городе Биелла (Италия).

25 мая откроется выставка известного российско-бразильского художника-перформансиста Федора Павлова-Андреевича. Проект называется "Добрый вечер, я диспетчер". О том, что удалось сделать художнику в последние пятнадцать лет, расскажут фильмы и инсталляции, скульптуры и фотографии, устройства и механизмы, и, конечно, перформансы, придуманные художником специально для ММОМА на Гоголевском бульваре. "Выставка соединит в себе приметы музея и театра, квеста и луна-парка, шапито и часовни", - рассказывают в пресс-службе ММОМА.

17 ноября - ретроспективная выставка исландского художника Эрро, одного из самых ярких представителей европейского авангарда 1960-х годов. Масштабная экспозиция, выстроенная в хронологическом и тематическом порядке, включит в себя работы, созданные художником за последние семьдесят лет.

Кстати

На одной из площадок ММОМА - Музее Вадима Сидура - 2 июня откроется выставка Everything is Terrible Маяны Насыбулловой. Проект очень созвучен сегодняшнему дню. Автор размышляет о ситуации неопределенности, тревогах и страхах, которые сопровождают современного человека. Художница создаст тотальную инсталляцию Everything Is Terrible!

Еще одна выставка о "веке машин" Александра Плюснина "Мир без машин мне не интересен". Проект перефразирует известную цитату Вадима Сидура "Мир без людей мне не интересен".

А 14 декабря откроется "Северный травелог", созданный для пространства музея в рамках программы Московского музея современного искусства и Посольства Швеции в России. Сюжеты, над которыми размышляют художники программы, непосредственно связаны с их жизнью в Швеции, но обнаруживают при этом любопытные параллели с российской действительностью. Не только на уровне географии, где "север" и "Балтийское море" выступают общими знаменателями, но в том, что касается городской повседневности спальных районов, наследия и ценностей социального государства, истории изгнаний и миграции, наконец, общечеловеческих тревог и надежд.

Культура Арт Живопись Культура Арт Актуальное искусство Культура Арт Музеи и памятники Гид-парк

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года