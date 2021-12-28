Россия не может справиться с импортозависимостью по ряду продуктов питания

Россия выращивает больше, чем нужно для внутренних потребностей, пшеницы и подсолнечника, заместила в полном объеме "ножки Буша", и свинины своей тоже достаточно. Но никак не может справиться с импортозависимостью по овощам и картофелю, молоку и говядине, а также технологически более сложной продукции - семенам, инкубационному яйцу, витаминам и аминокислотам. Будем честными - в 2022 году решить эту проблему не удастся.

Правительство рассчитывает в 2022 году обеспечить необходимый уровень производства по базовым направлениям Доктрины продовольственной безопасности, в первую очередь по молочной и овощной продукции. "У нас пока недотягивают до показателей доктрины показатели по молоку и молокопродуктам, недотягивают пока овощи и бахчевые. Вот по этим направлениям нужно дополнительный сделать акцент", - уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко (цитата по "Россия 24").

В 2022 году решению проблемы должна помочь отдельная федеральная программа по развитию овощеводства, которую разрабатывает минсельхоз. Она подразумевает субсидии и личным хозяйствам. Но за год поднять картофелеводство, которое падало последние 20 лет, и построить десятки овощехранилищ будет, мягко говоря, проблематично. То же самое с капустой, морковью, луком - теми самыми овощами "борщевого набора", с ростом цен на которые в этом году боролись власти.

Инкубационное яйцо - еще один товар, который в этом году показал "характер". Россия завозит его из-за рубежа примерно 20% от потребности. Власти планируют в следующем году начать возмещать капитальные затраты инвесторам, вложившим средства в строительство таких предприятий, и одновременно повышать пошлины на импортное яйцо. Построить за год такие предприятия опять же вряд ли удастся, но лед тронулся.

Сложнее с импортозамещением семян, витаминов, пищевых ингредиентов, средств защиты растений. Продвинулись в нашей стране разве что в производстве семян, и то далеко не по всем культурам - например, семена сахарной свеклы на 100% импортируются.

Впрочем, чисто российский механизм решения проблем "пока жареный петух не клюнет" работает у нас лучше всех решений партсъездов или указов. Санкции заставили нас заместить американские окорочка. Резкое закрытие Китая для российского минтая подстегнуло найти альтернативные каналы сбыта. Глядишь, и наступающий год принесет новые идеи.