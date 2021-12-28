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Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре объяснили, как хранить мандарины и почему их нужно мыть

Текст: Ирина Невинная
В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию, как выбрать самые "праздничные" фрукты - мандарины и как правильно сохранить их до праздника.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Чем полезны мандарины

В этом традиционно "новогоднем" фрукте - большое количество витаминов и антиоксидантов, и при этом полностью отсутствуют нитраты. В мандаринах полезна не только мякоть, но и кожура, а также белая сеточка, обволакивающая дольки - в ней много так не хватающей нам клетчатки. Кожура богата эфирными маслами, а также органическими кислотами и флавоноидами.

Фото: iStock
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Большой плюс мандаринов - их полезные свойства полностью сохраняются при транспортировке. Мякоть мандарина состоит на 87% из воды, еще 7% приходится на сахар (недаром фрукт такой сладкий), остальное - это кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В мандаринах особенно много аскорбиновой кислоты, что характерно для цитрусовых. Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, а также кальцием, магнием и калием (последние микроэлементы незаменимы для поддержания здоровья сердца и сосудов).

Наконец, мандарины - это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, и аромат вызывают ассоциации с праздником, поднимают настроение.

Как выбрать

Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без вмятин, гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, есть несколько секретов, как их сохранить свежими подольше. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в нижний отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Важен уровень влажности - в наших квартирах зимой из-за горячих батарей очень сухой воздух, и если держать мандарины просто в вазе на столе, они быстро засохнут. Помещая мандарины в холодильник, выньте их из полиэтиленового пакета и положите в сетку или бумажный пакет, чтобы фрукты "дышали". Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, с ними фрукты дольше хранятся.

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Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматические проявления. Бумагу, в которую заворачивают цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты, пропитывают специальным составом, препятствующим образованию гнили и плесени. Тару под фрукты обрабатывают антисептиком, который может попасть и на фрукты.

Поэтому главное правило: перед едой мандарины и все остальные фрукты из магазина нужно обязательно мыть теплой водой с мылом.

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