В России начали тестировать качество госуслуг

В России начала работу лаборатория по тестированию качества госуслуг. О старте пилотного проекта рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает ТАСС. Лаборатория будет оценивать индивидуальный подход и степень удовлетворенности граждан госуслугами.

"Мы открываем сегодня лабораторию тестирования. Там будут тестироваться все госуслуги. Начнем с тех, где больше всего запросов на изменения. Будем через лабораторию также пропускать новые на соответствие клиентоцентричности", - пояснил Дмитрий Григоренко.

Сейчас в пилотном режиме запущена работа двух лабораторий - для физических и для юридических лиц. Они тестируют качество госуслуг в рамках федерального проекта "Клиентоцентричность". Полноценный запуск проекта начнется в 2022 году.

Проект "Клиентоцентричность" предполагает развитие государственных услуг в сторону их качества, а ключевым показателем должна служить удовлетворенность этим качеством граждан.