В России реализуется несколько связанных с водой проектов

Вряд ли у кого не вызовет улыбку шутливая песня из кинофильма "Не может быть!", которую исполняет Вячеслав Невинный: "Губит людей не пиво, Губит людей вода". Однако в жизни все это совсем не смешно.

Бесценный дар

Мало того что мы на 90 процентов состоим из воды, как утверждают медики, питьевая вода оказывает значительное влияние на наше здоровье. Считается, что она несет с собой до 20 процентов токсикологической нагрузки на организм человека. В 2018 году по сравнению с 2013-м рост заболеваний, связанных с загрязнением питьевой воды, составил 11,83 процента, а смерти - 15,1.

Поэтому в социально-экономическом развитии страны обеспечение людей питьевой водой гарантированного качества и в достаточном количестве является одним из важнейших направлений. По словам главы Минприроды России Александра Козлова, "реализация нацпроекта "Экология" дала старт масштабным изменениям". За три года расчищено более 120 километров рек, восстановлено 8,5 тысячи гектаров водохранилищ и улучшены экологические условия проживания 9 миллионам россиян.

Лечение Волги

Сейчас реализуется несколько проектов, связанных с водой. Например, по федеральному проекту "Оздоровление Волги" восстанавливается ее экосистема. Она сильно загрязнена сточными водами без должной очистки. Для решения этой проблемы за два года введено 57 очистных сооружений в 10 регионах. Это позволило сократить на 10 процентов поступление неочищенных стоков в Волгу. А до 2024 года планируется сократить их в три раза.

В администрации Нижегородской области посоветовали съездить в город Перевоз. Тут идет строительство новых очистных сооружений. Проложена коммуникация в черте города. Это позволило подключать к централизованной системе водоотведения личные жилые дома. После завершения проекта город получит новые очистные сооружения. Доведенная до современных стандартов вода будет поступать в Пьяну, Суру и затем в Волгу.

А в низовьях Волги в Астраханской области идет расчистка проходов рыбы к местам нереста из Каспийского моря. Что оказывает благоприятное воздействие на экологическое состояние восточной дельты Волги и поддерживает биологическое разнообразие и численность рыбных ресурсов.

Омуль возвращается

По проекту "Экологическое оздоровление озера Байкал" тоже модернизируют и строят очистные сооружения. Планируют значительно сократить загрязненные территории у озера.

Но, как и Волгу, сохранить Байкал невозможно без поддержки его биологического разнообразия. В 2021 году на озере установлен омулевый рекорд. Выпущено 892 миллиона личинок байкальского омуля.

"В Байкале уже 7,7 тысячи тонн омуля. При проведении дальнейших работ, через несколько лет, мы можем надеется на открытие промышленного рыболовства", - говорит руководитель байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Владимир Петерфельд.

По программе другого проекта - "Сохранение уникальных водных объектов" - идет очистка других рек, озер и водохранилищ. В Крыму от донных отложений и мусора избавляют самую длинную реку Салгир. Идет расчистка знаменитого Белого озера в Ленобласти. Работы ведутся на 78 водных артериях в 51 регионе. И на 30 крупнейших водохранилищах.

Среди водоемов, которые начнут приводить в порядок в 2022 году, река Цна в Тамбовской области, а также озера Чудско-Псковское в Псковской области и Селигер - в Тверской

Снабжение

Жажду утоляющая труба

Перебои с водоснабжением и неприятный запах из труб - все это должно уйти в прошлое из жизни большинства россиян. На это нацелен федеральный проект "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".

К 2024 году 89 процентов россиян должны обеспечить качественной водой. Более пяти миллионов человек! Предстоит модернизировать и построить почти две тысячи объектов водоочистки, снабжения и отведения. По данным Минстроя России, больше всего строек в водном хозяйстве в этом году было в Брянской и Московской областях, в Кабардино-Балкарии. По стране - более 600. На многих работы завершены.

В селе Большое Сорокино Тюменской области обновили водоочистную станцию, построили дополнительную скважину. "И воды теперь - вдоволь, - говорит инспектор строительного контроля региона Александр Новиков. - Как родниковая, не напиться".