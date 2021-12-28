В России упали цены на популярные смартфоны

Крупные производители смартфонов объявили о предновогоднем снижении цен на свою продукцию для российских покупателей. Купить со скидками можно смартфоны Samsung, Xiaomi и других брендов.

Так, Xiaomi предлагает следующие модели смартфонов по сниженным ценам:

- Poco M4 Pro 5G - 18990 рублей (вместо 20990)

- Redmi 10 - 12990 рублей (вместо 16990)

- Redmi Note 10S - 16990 рублей (вместо 21990)

- Xiaomi 11T - 35990 рублей (вместо 44990)

- Xiaomi 11T Pro - 49990 рублей (вместо 53990)

- Xiaomi 11 Lite 5G NE - 25990 рублей (вместо 29990)

Samsung снизил цены на следующие смартфоны:

- Galaxy S21 Ultra 5G - 96990 рублей (вместо 109990)

- Galaxy S21 5G - 54990 рублей (вместо 74990)

- Galaxy S21+ 5G - 74990 рублей (вместо 94990)

- Galaxy S20 FE - 47990 рублей (вместо 55990)

- Galaxy Z Flip3 5G - 79990 рублей (вместо 89990)