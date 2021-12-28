В России запустят пилот по сохранению репродуктивного здоровья

С 1 января в пяти российских регионах запускается пилотный проект, разработанный Минздравом, по сохранению репродуктивного здоровья граждан. Он заключается в изменении порядка профосмотров и диспансеризации граждан в возрасте от 18 до 35 лет, и направлен в том числе на снижение числа абортов, поддержку семей с детьми. Пилот будет проходить в Калужской, Магаданской, Тульской, Новгородской и Архангельской областях. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, основная задача проекта - достижение основной национальной цели о сохранении и приумножении численности населения страны к 2030 году.

"С полугодовой периодичностью будем рассматривать его результаты", - подчеркнула вице-премьер.

Она также напомнила, что с 1 июля этого года нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплачивается ежемесячное пособие. Сегодня его получают 190 тысяч женщин.