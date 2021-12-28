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Рубрика: В мире

В США могут ввести вакцинацию от COVID-19 для авиаперелетов

Текст: Максим Макарычев
Доктор Энтони Фаучи, ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям, заявил в понедельник, что властям страны следует рассмотреть вопрос о введении требований вакцинации для внутренних авиаперелетов в связи с увеличением случаев заражения COVID-19.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Администрация Байдена до сих пор воздерживалась от этого. Двое официальных лиц заявили, что советники Байдена по науке еще не представили президенту официальных рекомендаций в отношении такого требования, но решение может быть принято в ближайшее время.

Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Фаучи, главный научный советник президента Джо Байдена по мерам реагирования на пандемию, сказал, что такой мандат может повысить уровень вакцинации в стране, а также обеспечить более надежную защиту полетов. В настоящее время федеральные правила требуют, чтобы все пассажиры в возрасте от двух лет и старше носили маски во время рейсов американских авиакомпаний "Когда вы делаете вакцинацию (на борту) обязательным требованием, это еще один стимул для вакцинации большего числа людей", - сказал Фаучи в эфире MSNBC.

Между тем официальные лица, которые говорили с Associated Press на условиях анонимности, заявили, что введение требования обязательной вакцинации для внутреннних перелетов может вызвать множество логистических и юридических проблем. В настоящее время США требуют, чтобы большинство иностранных граждан, приезжающих в страну, были полностью вакцинированы от коронавируса, хотя гражданам и постоянным жителям достаточно предъявить доказательство отрицательного результата теста, сделанного в течение 24 часов. Федеральные правила не требуют, чтобы люди, путешествующие по воздуху в пределах США, показывали отрицательный результат теста. Только при поездке на Гавайи требуются доказательства вакцинации, что позволяет избежать обязательного карантина.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США по состоянию на понедельник показали, что более 241 миллиона американцев, около 77 процентов населения в возрасте пяти лет и старше, получили как минимум одну прививку вакцины против COVID-19. Однако официальные лица считают, что эти цифры несколько завышены из-за ошибок в учете при применении бустерных прививок. Тем временем 27 декабря представители здравоохранения США снизили ограничения на изоляцию для американцев, которые заразились коронавирусом, с 10 до пяти дней, а также сократили время, необходимое в качестве карантина для близких людей.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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