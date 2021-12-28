В США вдвое сократили срок изоляции для заболевших COVID-19

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) выпустили новые рекомендации по пребыванию на карантине для людей, контактировавших с коронавирусной инфекцией. Согласно им, сокращается рекомендуемое время изоляции для людей с коронавирусом с 10 до 5 дней, если они болеют бессимптомно, а в последующие пять дней эти люди обязаны носить маски.

Эксперты поясняют, что решение о введении этих изменений было принято после того, как выяснилось, что в большинстве случаев передача коронавируса происходит на ранней стадии заболевания, за один-два дня до появления симптомов и через два-три дня после, передает ТАСС.

При этом ЦКПЗ ужесточили рекомендации для тех, кто контактировал с заболевшими. Если раньше не уходить на карантин можно было только привитым двумя дозами вакцины от COVID-19, то теперь это послабление распространяется лишь на получивших третью дозу вакцины. При этом длительность карантина также была сокращена вдвое - до пяти дней при условии соблюдения еще на протяжении пяти дней масочного режима.

Глава ЦКПЗ Рошель Валенски отметила, что "омикрон"-штамм стремительно распространяется в США. Она подчеркнула важность вакцинации и ревакцинации, ношения масок в помещениях, а также тестирования перед встречами.

На минувшей неделе "омикрон" стал доминирующим в США. На него пришлось более 73 процентов заражений. По оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в стране достигло уже 52,5 миллиона, умерли 817,3 тысячи американцев. США продолжают занимать первое место в мире по этим показателям.