Новости

Терапевт рассказал о негативном влиянии морозного воздуха на органы дыхания 03:41
Зависимость ПО для геологоразведки от импорта планируют снизить до 50 процентов 03:20
В США вдвое сократили срок изоляции для заболевших COVID-19 02:33
Байден: Положения оборонного бюджета мешают переводу заключенных из Гуантанамо 01:55
Президент Молдавии объяснила, почему не приедет на саммит СНГ 00:59
В Минздраве Удмуртии рассказали о состоянии выжившего в крушении вертолета 00:40
Рогозин показал на видео пуск "Ангары" с "Плесецка" 00:28
Над Землей начался парад планет 00:17
Спасатели обнаружили пропавший в Удмуртии вертолет, экипаж жив 00:08
В Удмуртии упавший вертолет Ми-2 ищут 290 человек 27.12.2021
Кличко по ошибке поздравил киевлян с 2222 годом 27.12.2021
Военные успешно запустили в космос ракету-носитель "Ангара-А5" 27.12.2021
Минвостокразвития усовершенствует программу выдачи земли в ДФО и Арктике 27.12.2021
Назван заметный на коже симптом штамма "омикрон" 27.12.2021
ЦБ: Ставки по ипотеке растут, но рост по кредитам меньше роста инфляции 27.12.2021
Театр "Ленком" стал лауреатом премии Brand Awards 27.12.2021
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц 27.12.2021
В Японии запустили первый в мире автобус-поезд 27.12.2021
Набиуллина: Инфляция по итогам года будет чуть больше 8% 27.12.2021
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 27.12.2021
Роналду вручили приз лучшему бомбардиру в истории 27.12.2021
Байден подписал оборонный бюджет на 770 миллиардов долларов 27.12.2021
Правительство Греции объявило новые антиковидные меры 27.12.2021
В Госдуму внесен законопроект об обращении с навозом 27.12.2021
Упавший в Удмуртии вертолет с экипажем продолжат искать всю ночь 27.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 02:33
Рубрика: В мире

В США вдвое сократили срок изоляции для заболевших COVID-19

Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) выпустили новые рекомендации по пребыванию на карантине для людей, контактировавших с коронавирусной инфекцией. Согласно им, сокращается рекомендуемое время изоляции для людей с коронавирусом с 10 до 5 дней, если они болеют бессимптомно, а в последующие пять дней эти люди обязаны носить маски.

Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки коронавируса на борту

Эксперты поясняют, что решение о введении этих изменений было принято после того, как выяснилось, что в большинстве случаев передача коронавируса происходит на ранней стадии заболевания, за один-два дня до появления симптомов и через два-три дня после, передает ТАСС.

При этом ЦКПЗ ужесточили рекомендации для тех, кто контактировал с заболевшими. Если раньше не уходить на карантин можно было только привитым двумя дозами вакцины от COVID-19, то теперь это послабление распространяется лишь на получивших третью дозу вакцины. При этом длительность карантина также была сокращена вдвое - до пяти дней при условии соблюдения еще на протяжении пяти дней масочного режима.

Глава ЦКПЗ Рошель Валенски отметила, что "омикрон"-штамм стремительно распространяется в США. Она подчеркнула важность вакцинации и ревакцинации, ношения масок в помещениях, а также тестирования перед встречами.

На минувшей неделе "омикрон" стал доминирующим в США. На него пришлось более 73 процентов заражений. По оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в стране достигло уже 52,5 миллиона, умерли 817,3 тысячи американцев. США продолжают занимать первое место в мире по этим показателям.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Минздраве Удмуртии рассказали о состоянии выжившего в крушении вертолета
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции