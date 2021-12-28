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Рубрика: В мире

В Техасе задержали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек

Полиция города Гарланд (штат Техас) задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой в минимаркете. Инцидент произошел 27 декабря. Тогда были убиты три человека, еще один получил ранения.

Фото: Matthew Hatcher/AFP
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"Мы произвели задержание человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу", - заявил журналистам начальник местной полиции Джефф Брайан. По его словам, подросток находится под стражей, но обвинения ему пока не предъявлены, передает РИА Новости.

Отмечается, что полиция сейчас разыскивает еще одного человека. Он не подозреваемый, а "лицо, представляющее интерес", с которым правоохранители хотят побеседовать.

Подробности произошедшего не приводятся. Брайан сообщил, что погибшим было от 14 до 16 лет.

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