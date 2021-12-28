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28.12.2021 01:37
Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко предложила оценивать вкус и стиль мэров

Текст: Дмитрий Гончарук, Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
При благоустройстве городов надо руководствоваться не вкусом чиновников, а мнением архитекторов, дизайнеров и жителей. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Надо, первое, любить свой город. Второе - не полагаться на свои вкусовые качества, а приглашать специалистов, которые понимают в этой сфере - дизайнеров, архитекторов и так далее. И третье - слушать горожан. Горожане точно любят свой город", - сказала она. "Да, бывают разные вкусы и подходы, но аляповатое и грубое не украшает город. Я все время, когда приезжаю, провожу беседы с мэрами. Уговариваю, убеждаю, что должен быть свой стиль, должен быть стилевой код города", - добавила глава Совфеда. Валентина Матвиенко считает, при оценке эффективности губернаторов и мэров стоит ввести графу "вкус и стиль". "Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала. Такой строки оценки эффективности нет. Но люди хотят жить в комфортной среде, люди хотят жить уютно, в красоте. Когда такая красота есть, поверьте, и мусорить не будут. Это общеизвестные истины, я ничего нового не говорю", - констатировала сенатор.

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Политик напомнила, что после того, как ее избрали губернатором Санкт-Петербурга в 2003 году, из центра города убрали всю крупноформатную рекламу, с привлечением бизнеса были заменены остановочные павильоны. Также был возрожден комитет по благоустройству и озеленению, и люди перестали рвать цветы с клумб, хотя и не сразу.

Матвиенко обратила внимание на то, что Совет Федерации взялся предметно за несколько городов, чтобы появились образцы для других. "Вот почему я Кисловодском семь лет занимаюсь, потому что мы должны развивать внутренний туризм, - объяснила спикер СФ. - Мы должны создать образцовый, в хорошем смысле показательный город, чтобы была та планка, к которой потянутся все остальные. В том числе и эстетическую планку, и "благоустроительную", какую угодно". Еще один пример - Таганрог, где в 2023 году будет полностью обновлена трамвайная сеть. "Если ты мэр, если ты губернатор, ты за все отвечаешь, в том числе и за красоту и комфортность среды, в которой живут люди", - уверена спикер Совфеда.

В ходе общения с журналистами Валентина Матвиенко также рассказала о планах работы палаты на весеннюю сессию. Среди них - законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. "Я полагаю, что поступили абсолютно правильно, что направили его еще раз на согласование в субъекты Федерации, в Совет Федерации, в общественные, неправительственные организации", - заявила спикер СФ. По мнению политика, закон надо обсуждать и принимать максимально открыто. "Это тот случай, когда мнение граждан должно быть, на мой взгляд, определяющим", - подчеркнула она.

Если ты мэр, если ты губернатор, ты за все отвечаешь, в том числе и за красоту и комфортность среды, в которой живут люди

А вот работа над законом о противодействии семейно-бытовому насилию пока поставлена на паузу. Валентина Матвиенко пояснила, что выработанный на площадке Совфеда документ поделил общественность на два непримиримых лагеря: одни считают проект слишком мягким, другие - вводящим излишнее регулирование с вмешательством в дела семьи. "Мы решили пока поставить его на паузу, отправили в Общественную палату, пусть они на своей площадке пообсуждают", - заявила Матвиенко, добавив, что в финальной версии он должен стать "законом примирения, а не законом раскола".

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