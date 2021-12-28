Верховный суд ликвидировал общество "Мемориал"

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанной еще в 2016 году НКО-иноагентом. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал (также находится в реестре организаций, выполняющих функции иностранного агента).

"Международный "Мемориал" создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память, в первую очередь о Великой Отечественной войне", - сказал представитель Генпрокуратуры.

По мнению представителя прокуратуры, "Мемориал "спекулируя на теме репрессий, создает лживый образ СССР как террористического государства", сообщат РИА Новости.Он напомнил, что с 1991 года только Генпрокуратура реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД - три миллиона, работа продолжается. Между тем, подчеркнул прокурор, "Мемориал" ни разу не обратился к ним за реабилитацией осужденных.

"Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит, и это подлинная причина, почему "Мемориал" так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом", - добавил он.

Основанием для иска, как рассказывали в прокуратуре, стали неоднократные нарушения "Мемориалом" законодательства об иностранных агентах. В самом "Мемориале" с претензиями не согласны и пообещали обжаловать принятое решение.