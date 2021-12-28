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Рубрика: Происшествия

Верховный суд обязал штрафовать менеджеров, не оформивших сотрудника официально

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
Пленум Верховного суда России детально разъяснил, как наказывать работодателей за нарушение прав сотрудников. Например, задержку зарплаты или использование людей втемную, когда сотрудника не оформляют, оставляя в его трудовой книжке чистые листы.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Верховный суд России особо напомнил: официально трудоустроить сотрудника - это не прихоть, а официальная обязанность работодателя.

Фото: Сергей Куксин
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"Верховный суд РФ дополнительно обращает внимание судов на то, что трудовой договор между работником и работодателем считается заключенным с момента, когда работник приступил к работе по поручению работодателя или его уполномоченного представителя. И именно с этого момента у работодателя есть три дня для оформления трудового договора", - пояснил почетный адвокат России Никита Филиппов.

В постановлении приводится примерный перечень доказательств, которые могут подтверждать, что человек действительно работал на начальника. "Это могут быть объяснения лица, в отношении которого ведется производство, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей", - поясняет Филиппов.

Также может приниматься в качестве доказательства, например, пропуск, оформленный гражданину. Примут суды и письменные подтверждения, скажем: журнал регистрации прихода-ухода работников на работу, графики работы и т. п. Можно принести в суд, допустим, накладные, путевые листы, счета-фактуры, акты, которые заполнял или подписывал человек, якобы "никогда не работавший на предприятии".

"Кроме того, Верховный суд РФ указал, что административная ответственность по указанной части статьи наступает и тогда, когда зарплата не выплачивается работнику, с которым договор не заключался или заключен ненадлежащим образом", - говорит адвокат.

Иными словами, нельзя задерживать зарплату даже тому, кого официально не оформили. Если такое случится, начальника накажут и за задержки выплат, и за неоформление человека. Кстати, при задержке зарплаты более чем на 15 дней работник вправе приостановить работу до ее выплаты, письменно уведомив работодателя об этом. За все время приостановки работодатель обязан выплатить средний заработок.

Как только человек приступил к работе, у руководства есть три дня, чтобы официально его оформить

Интересное разъяснение, по словам Никиты Филиппова, касается отказа работодателя заменить кредитную организацию, на счет в которой переводится заработная плата сотрудникам. Данное нарушение, объяснил пленум, подпадает под статью 5.27 КоАП. Она в целом наказывает за "Нарушение трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового законодательства". По данным Судебного департамента при Верховном суде России, по ней за 6 месяцев этого года только судами было привлечено к ответственности 1067 работодателей: юридических и должностных лиц. Однако по некоторым пунктам этой статьи работодателя могут привлекать к ответственности и должностные лица надзорных органов. Штраф по части 6 статьи 5.27 составляет для должностного лица от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлица - от 30 до 50 тысяч рублей. Именно по данной норме будут наказывать, если начальник откажется заменить сотруднику банк.

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