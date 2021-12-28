Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер на фоне опасений по поводу стремительного распространения "омикрон"-варианта.

С 3 января удаленная работа станет обязательной для тех, кто может это сделать, из расчета минимум три дня в неделю и четыре дня подряд, когда это возможно. Общественные собрания будут ограничены до двух тысяч человек для мероприятий в помещении. Новые правила также включают ограничения на проведение публичных собраний на открытом воздухе - до пяти тысяч человек.

Эти меры будут применяться на спортивных аренах, но не будут касаться политических собраний и богослужений. Также будет запрещено употребление напитков и еды в кинотеатрах, театрах и общественном транспорте, "в том числе на дальние расстояния". Вместе с тем, власти Франции не стали вводить новогодний комендантский час, сообщает Le Monde.

Эта новость появилась в связи с тем, что в субботу во Франции было зарегистрировано более 100 тысяч новых случаев заражения - это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии. "Все это похоже на фильм, который никогда не заканчивается", - признал премьер-министр Франции Жан Кастекс, назвав ситуацию со здоровьем в стране "чрезвычайно напряженной". По словам французского министра здравоохранения Оливье Верана, число коронавирусных инфекций удваивается каждые два дня. Министр предупредил о "мега-волне" новых случаев инфицирования. Жан Кастекс также объявил о сокращении времени между инъекцией и ревакцинацией. Со вторника, 28 декабря, три месяца после предыдущей инъекции или заражения COVID-19 будет достаточно, чтобы получить бустерную дозу. Первоначально установленный в шесть месяцев, этот срок был сокращен до пяти, а в последние дни - до четырех месяцев.

В понедельник во Франции было зарегистрировано более 1600 новых госпитализаций COVID-19, в результате чего количество людей, оказавшихся в клиниках с коронавирусной инфекцией, достигло почти 17 тысяч, отметили в национальной службе общественного здравоохранения. Количество пациентов, получающих лечение в отделениях интенсивной терапии, составило 3 333 в понедельник вечером, что на 328 больше, чем днем ​​ранее.

Власти Франции также пообещали компенсировать убытки владельцам частных предприятий, однако владельцы французских ночных клубов, закрытых с 6 декабря, опасаются, что они не смогут снова открыться 6 января, как планировалось.