Во Франции елки пытаются заменить фанерными или стальными конусами

Новости

МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 20:23
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 20:10
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 20:07
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 19:58
В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране 19:58
Росреестр намерен повысить точность геодезических измерений до 2 см 19:40
В Махачкале прошел новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек 19:33
Росреестр подбирает земли для туристических объектов 19:03
Стрельба у ТЦ в Москве попала на видео 18:45
Китай обвинил США в нарушении международного космического права 18:34
В России начали тестировать качество госуслуг 18:34
Росреестр разрабатывает законопроект о невостребованных сельхозземлях 18:33
Голикова заявила о снижении числа нарушений в интернатах 18:24
"Газпром" анонсировал строительство в Петербурге новой башни-гиганта 18:21
Матч Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесен из-за COVID-19 18:00
Матвиенко предостерегла власти Кисловодска от сносов и новоделов 17:54
Голикова напомнила о новых правилах в организации школьного питания 17:41
Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов 17:35
Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года 17:29
Подлодка "Кронштадт" завершила первый этап заводских испытаний 17:28
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости 17:27
В Москве неизвестные открыли стрельбу в ТЦ "Принц Плаза" 17:24
Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа 17:23
Попова: Только два субъекта РФ достигли коллективного иммунитета в 80% 17:22
В России запустят пилот по сохранению репродуктивного здоровья 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 20:20
Рубрика: В мире

Во Франции елки пытаются заменить фанерными или стальными конусами

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
Трудно себе представить что-либо более уродливое, тем более в эти праздничные дни, чем собранные из обрезков промышленной древесины и фанеры сооружения, которые якобы должны символизировать новогодние елки. Все это установлено перед зданием муниципалитета 12-го округа Парижа, где верховодят представители партии "Европа Экология Зеленые".
Власти 12-го округа Парижа считают вот это фанерное уродство новогодней елкой, которая должна принести "много-много радости детишкам". Фото: REUTERS Власти 12-го округа Парижа считают вот это фанерное уродство новогодней елкой, которая должна принести "много-много радости детишкам". Фото: REUTERS
Власти 12-го округа Парижа считают вот это фанерное уродство новогодней елкой, которая должна принести "много-много радости детишкам". Фото: REUTERS

Как заявила тамошняя мэр Эмманюэль Пьер-Мари, "мы пошли на это, чтобы снизить негативное влияние декабрьских праздников на окружающую среду". В перспективе 2026 года "зеленые" намерены вообще отказаться от всех натуральных елок, которые выставляются в общественных местах. Непрезентабельные конструкции, собранные некими ремесленниками по детским рисункам, и есть то, что эта дама назвала достойной "альтернативой".

Фото: Getty Images
Во Франции против супруги президента применили черные пиар-технологии

Такой демарш возмутил многих жителей округа. Местные активисты из общественной ассоциации Basta Сosi ("Остановитесь") пустили шапку по кругу и в момент собрали 125 евро, а хозяин одного цветочного магазина организовал им по оптовой цене лесную красавицу с корнями и в кадке. Ее-то, трехметровую, и водрузили парижане прямо под окнами районной администрации, не забыв при этом украсить принесенными из дома игрушками. Многие пришли с детишками, а на импровизированном митинге вице-председатель упомянутой ассоциации Эрик Бомбарди вполне справедливо назвал политику радикалов от экологии "идеологическим диктатом". По его убеждению, действия "зеленых кхмеров" укладываются в логику занесенной из-за океана "культуры отмены".

"Те, кто хочет отменить рождественские елки, фуа-гра, прочие традиции, есть малочисленная группа лиц, стремящаяся навязать свой взгляд на общество", - заявил под аплодисменты горожан организатор новогоднего протеста.

Надо сказать, что акция общественников не осталась незамеченной главой окружной администрации. Мадам Пьер-Мари посчитала ее "далекой от позитива", а живую елку, густо пахнущую хвоей, распорядилась убрать. Причем под смехотворным предлогом. Мол, дерево в кадке может упасть и кого-нибудь зацепить. К тому же за ним надо ухаживать, что требует "постоянного ухода" со стороны муниципальных служб.

Нечто подобное произошло и на юго-западе Франции в Бордо, где также правят "зеленые". В прошлом году мэр города Пьер Юрмик уже отличился, назвав новогоднюю елку "мертвым деревом" и спровоцировав тем самым в стране волну возмущения. На этот раз он также запретил живую ель перед муниципалитетом. Вместо нее установил 11-метровое конусообразное сооружение из стекла и стали бутылочного цвета, которое должно, как указано на сайте мэрии, "вызывать максимальное количество визуальных эмоций". Заметим, что оно обошлось городской казне в немаленькую сумму - 135 тысяч евро, тогда как прежде обычная ель стоила в два с лишним раза меньше. Но Пьера Юрмика это не смущает: он планирует использовать "альтернативный" объект и в будущем.

Правда, с ним не согласились многие жители Бордо. Как и в Париже, нашлись сторонники традиционных рождественских и новогодних ценностей, которых поддержал священник собора Сен-Андре, что на центральной городской площади. Они установили настоящую елку неподалеку, вызвав тем самым зубовный скрежет в "зеленом" муниципалитете.

Между тем

В эстонском городке Виймси еще три года назад местный "эко-дизайнер" водрузил в центре инсталляцию из пустых бензиновых канистр, обмотанных гирляндами, вместо рождественской ели - конструкция была призвана навеять местным жителям думы о вреде пластика и вырубки деревье.

Фото: Ирина Никитина/РГ
Какие необычные елки поставили в городах Урала и Сибири

В Германии до запрета живых елей пока не дошло. Впрочем, в некоторых городах (например, в Мюнхене) на главных ярмарках предпочитают устанавливать не настоящие деревья, а вращающиеся пирамиды - эдакие деревянные карусели, символизирующие рождественское дерево. Традиция пошла из региона Шпревальд с его лугами и болотами, где с хвойными породами всегда была напряженка. Ну, а проблему елочных базаров после праздников в стране решают в "эко-стиле": оставшиеся деревья нередко скармиливают животным. Так, Берлинский зоопарк всегда с удовольствием принимает в дар хвойные ветви, которые становятся деликатесом для слонов. Правда, речь идет только о нераспроданных елках, которые не наряжали, - иначе на них могут остаться следы пластика, опасного для животных.

Итальянцы все чаще отказываются от живых елей. В провинции Умбрия в очередной раз установили инсталляцию, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса. Она представляет собой гигантскую фигуру из гирлянд - ее из года в год монтируют в провинции Умбрия на склоне горы Монте-Инджино. Электрические "корни" уходят в стены городской крепости Губбио, а звезда достигает вершины базилики на горной вершине.

Хотя в центре Лондона, на Трафальгарской площади, в этом году установили живую ель, но жителей британской столицы она явно не порадовала. Дерево, по традиции подаренное англичанам норвежцами, в этом году может претендовать на звание "самой лысой новогодней елки" Старого света. "Ее вторую половину потеряли в пути?", "У нас что, война с Норвегией?" - едко шутили пользователи соцсетей.

Подготовила Марина Алешина

В мире Европа Франция Новый год

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции