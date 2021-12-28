Во Франции елки пытаются заменить фанерными или стальными конусами

Трудно себе представить что-либо более уродливое, тем более в эти праздничные дни, чем собранные из обрезков промышленной древесины и фанеры сооружения, которые якобы должны символизировать новогодние елки. Все это установлено перед зданием муниципалитета 12-го округа Парижа, где верховодят представители партии "Европа Экология Зеленые".

Как заявила тамошняя мэр Эмманюэль Пьер-Мари, "мы пошли на это, чтобы снизить негативное влияние декабрьских праздников на окружающую среду". В перспективе 2026 года "зеленые" намерены вообще отказаться от всех натуральных елок, которые выставляются в общественных местах. Непрезентабельные конструкции, собранные некими ремесленниками по детским рисункам, и есть то, что эта дама назвала достойной "альтернативой".

Такой демарш возмутил многих жителей округа. Местные активисты из общественной ассоциации Basta Сosi ("Остановитесь") пустили шапку по кругу и в момент собрали 125 евро, а хозяин одного цветочного магазина организовал им по оптовой цене лесную красавицу с корнями и в кадке. Ее-то, трехметровую, и водрузили парижане прямо под окнами районной администрации, не забыв при этом украсить принесенными из дома игрушками. Многие пришли с детишками, а на импровизированном митинге вице-председатель упомянутой ассоциации Эрик Бомбарди вполне справедливо назвал политику радикалов от экологии "идеологическим диктатом". По его убеждению, действия "зеленых кхмеров" укладываются в логику занесенной из-за океана "культуры отмены".

"Те, кто хочет отменить рождественские елки, фуа-гра, прочие традиции, есть малочисленная группа лиц, стремящаяся навязать свой взгляд на общество", - заявил под аплодисменты горожан организатор новогоднего протеста.

Надо сказать, что акция общественников не осталась незамеченной главой окружной администрации. Мадам Пьер-Мари посчитала ее "далекой от позитива", а живую елку, густо пахнущую хвоей, распорядилась убрать. Причем под смехотворным предлогом. Мол, дерево в кадке может упасть и кого-нибудь зацепить. К тому же за ним надо ухаживать, что требует "постоянного ухода" со стороны муниципальных служб.

Нечто подобное произошло и на юго-западе Франции в Бордо, где также правят "зеленые". В прошлом году мэр города Пьер Юрмик уже отличился, назвав новогоднюю елку "мертвым деревом" и спровоцировав тем самым в стране волну возмущения. На этот раз он также запретил живую ель перед муниципалитетом. Вместо нее установил 11-метровое конусообразное сооружение из стекла и стали бутылочного цвета, которое должно, как указано на сайте мэрии, "вызывать максимальное количество визуальных эмоций". Заметим, что оно обошлось городской казне в немаленькую сумму - 135 тысяч евро, тогда как прежде обычная ель стоила в два с лишним раза меньше. Но Пьера Юрмика это не смущает: он планирует использовать "альтернативный" объект и в будущем.

Правда, с ним не согласились многие жители Бордо. Как и в Париже, нашлись сторонники традиционных рождественских и новогодних ценностей, которых поддержал священник собора Сен-Андре, что на центральной городской площади. Они установили настоящую елку неподалеку, вызвав тем самым зубовный скрежет в "зеленом" муниципалитете.

Между тем

В эстонском городке Виймси еще три года назад местный "эко-дизайнер" водрузил в центре инсталляцию из пустых бензиновых канистр, обмотанных гирляндами, вместо рождественской ели - конструкция была призвана навеять местным жителям думы о вреде пластика и вырубки деревье.

В Германии до запрета живых елей пока не дошло. Впрочем, в некоторых городах (например, в Мюнхене) на главных ярмарках предпочитают устанавливать не настоящие деревья, а вращающиеся пирамиды - эдакие деревянные карусели, символизирующие рождественское дерево. Традиция пошла из региона Шпревальд с его лугами и болотами, где с хвойными породами всегда была напряженка. Ну, а проблему елочных базаров после праздников в стране решают в "эко-стиле": оставшиеся деревья нередко скармиливают животным. Так, Берлинский зоопарк всегда с удовольствием принимает в дар хвойные ветви, которые становятся деликатесом для слонов. Правда, речь идет только о нераспроданных елках, которые не наряжали, - иначе на них могут остаться следы пластика, опасного для животных.

Итальянцы все чаще отказываются от живых елей. В провинции Умбрия в очередной раз установили инсталляцию, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса. Она представляет собой гигантскую фигуру из гирлянд - ее из года в год монтируют в провинции Умбрия на склоне горы Монте-Инджино. Электрические "корни" уходят в стены городской крепости Губбио, а звезда достигает вершины базилики на горной вершине.

Хотя в центре Лондона, на Трафальгарской площади, в этом году установили живую ель, но жителей британской столицы она явно не порадовала. Дерево, по традиции подаренное англичанам норвежцами, в этом году может претендовать на звание "самой лысой новогодней елки" Старого света. "Ее вторую половину потеряли в пути?", "У нас что, война с Норвегией?" - едко шутили пользователи соцсетей.

Подготовила Марина Алешина