Во Франции выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки

Почти 180 тысяч новых больных - столько пациентов с подтвержденной "короной" выявили за одни только сутки французские медики. Таким образом, Пятая республика обновила собственный антирекорд по числу заражений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения при минздраве страны.

"По состоянию на 28 декабря - 179 807 подтвержденных новых случаев", - заявили в ведомстве.

До этого "коронный" максимум был зафиксирован во Франции на католическое Рождество: 25 декабря там выявили более 104 тысяч заболевших. Глава минздрава республики Оливье Веран уже признал, что штамм "омикрон" скоро станет доминирующим в стране.