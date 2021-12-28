Новости

Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток 23:18
В мире было отменено рекордное количество авиарейсов 23:02
Устроившего переполох в ТЦ мужчину арестовали на 2 месяца 22:58
Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро 22:52
Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19 22:39
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия 22:39
Сергей Собянин рассказал о своей традиции на Новый год 22:15
Во Франции выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки 22:05
Оборот розничной торговли в РФ в 2021 году может догнать допандемийный уровень 22:05
Буртасова и Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке 22:05
Греция установила новый антирекорд по коронавирусу 21:45
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею 21:38
Более 480,6 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:29
Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 21:03
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона" 21:02
Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы 20:54
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 20:46
Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей" 20:41
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина 20:40
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 20:23
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 20:10
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 20:07
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 19:58
В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране 19:58
Росреестр намерен повысить точность геодезических измерений до 2 см 19:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 22:05
Рубрика: В мире

Во Франции выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки

Текст: Екатерина Забродина

Почти 180 тысяч новых больных - столько пациентов с подтвержденной "короной" выявили за одни только сутки французские медики. Таким образом, Пятая республика обновила собственный антирекорд по числу заражений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения при минздраве страны.

Фото: REUTERS
Испания бьет рекорды заболеваемости COVID-19

"По состоянию на 28 декабря - 179 807 подтвержденных новых случаев", - заявили в ведомстве.

До этого "коронный" максимум был зафиксирован во Франции на католическое Рождество: 25 декабря там выявили более 104 тысяч заболевших. Глава минздрава республики Оливье Веран уже признал, что штамм "омикрон" скоро станет доминирующим в стране.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу"
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона"
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции