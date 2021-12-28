ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил некоторые подробности воздушной атаки на сирийский порт Латакия, которую в ночь на вторник, 28 декабря провели израильские боевые самолеты.

По словам Журавлева, с 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря, без пересечения границы, нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта. "В результате нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре", - сказал контр-адмирал.

Он уточнил, что силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали. Дело в том, что в момент воздушного удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России. Чтобы избежать попадания в него, сирийские военные огонь по израильским ракетам не открывали.

"Потерь среди военнослужащих вооруженных сил Сирии нет", - сообщил Журавлев.

Он также проинформировал, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован один обстрел в провинции Латакия со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". "В результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Калаз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, ранен один сирийский военнослужащий", - заявил заместитель руководителя российского миротворческого Центра.