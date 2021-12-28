Вышел трейлер комедии "Папы" с Безруковым, Нагиевым и Стояновым

Внушительный цветник востребованных лиц отечественных кино и ТВ подкрадывается к зрителю в трейлере семейной комедии "Папы" - ее трейлер появился на YouTube.

В качестве постановщиков над альманахом трудились супруга Сергея Безрукова Анна Матисон ("После тебя", "Заповедник"), Армен Ананикян ("Одной левой") и Карен Оганесян ("Мамы"). В ролях - Дмитрий Нагиев, сам Сергей Безруков, разумеется, Юрий Стоянов, Михаил Галустян, Вадим Демчог ("Интерны"), Марк Богатырев ("Кухня"), Игорь Жижикин ("Мажор") и Юлия Рутберг ("Бендер: Начало").

Внутри - четыре истории, в каждой из которых "зритель может узнать себя", объединенные темой силы отцовской любви.

"Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные характеры, разные отношения, а работа одна - быть папой", - информирует подпись к ролику.

Релиз - празднично: 23 февраля.