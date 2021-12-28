Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi 12. Цена

Компания Xiaomi на своей официальной презентации анонсировала флагманский смартфон Xiaomi 12, работающий на новейшем топовом чипе Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Xiaomi 12 получил небольшой по нынешним меркам экран 6,28 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, динамически меняющейся в зависимости от типа контента. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass Victus.

Основная камера смартфона имеет разрешение 50 Мп и базируется на сенсоре Sony IMX766 с оптической стабилизации. Он имеет формат 1/1.56 дюйма - больше, чем у большинства смартфонов, а также достаточно светосильный объектив с диафрагмой f/1.88. За точность фокусировки отвечает система следящего автофокуса CyberFocus. Ультраширокоугольный модуль имеет разрешение 13 Мп, макро - 5 Мп.

Батарея Xiaomi 12 имеет емкость 4500 мАч, а также поддерживает быструю зарядку через USB-C на мощности 67 Вт и беспроводную на мощности 50 Вт. Аппарат также умеет подзаряжать другие устройства беспроводным способом на мощности 10 Вт.

Кроме того, смартфон оснащен стереодинамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, оперативная память имеет стандарт LPDDR5, постоянная - UFS 3.1. Имеются модули NFC и Wi-Fi 6. В дисплей интегрированы сканер отпечатка пальца и фронтальная камера на 32 Мп.

Его "старший брат" Xiaomi 12 Pro отличается увеличенным экраном на 6,73 дюйма с разрешением 2K и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, а также тем, что все три модуля камеры имеют разрешение 50 Мп. В дополнение к базовому и широкоугольному добавился зум-модуль. Выросла и емкость аккумулятора - до 4600 мАч, а также мощность зарядки, которая составляет 120 Вт.

В Китае Xiaomi 12 в базовой комплектации 8/128 Гб будет стоить 3699 юаней (42800 рублей), Xiaomi 12 Pro с 8/128 Гб - 4699 юаней (54300 рублей).