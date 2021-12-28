За подготовку теракта в здании военного суда осужденный получил 19 лет колонии

Уроженца Центральной Азии приговорили к 19 годам лишения свободы, признав виновным в подготовке террористического акта в здании военного суда в Москве. Об этом во вторник сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Москве и Московской области. Приговор вынес Второй западный военный суд, осужденный Умаров А.С. Ему предстоит отбыть 19 лет в колонии строгого режима.

Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.

Умарову вменили содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней, а также участие в террористическом сообществе и незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение взрывчатых веществ и изготовление взрывчатки.

Следствием были собраны, как отмечается в сообщении столичного УФСБ, исчерпывающие доказательства виновности Умарова в "приготовлении к совершению теракта в здании Второго западного военного суда путем подрыва самодельного взрывного устройства".

Установлено, что для реализации задуманного Умаров устроился разнорабочим в семью россиян, проживающую в загородном доме. При этом инструкции о приготовлении к теракту осужденный получал от лидеров ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в РФ). Согласно им, он приобрел в хозяйственном магазине химические вещества для сбора взрывчатки, а также поражающие элементы. Собранное взрывное устройство он спрятал в примыкающей к дому, в котором проживал, лесополосе. "После совершения теракта Умаров планировал выехать на Ближний Восток в зону боевых действий, где намеревался примкнуть к террористическим группировкам. Однако, в ноябре 2020 года он был задержан в одном из подмосковных поселков", - рассказали в спецслужбе.

Позднее в ходе обыска оперативники обнаружили "схрон", в котором осужденный хранил самодельное взрывное устройство, элементы электропитания, флаг с символикой ИГИЛ, сменную одежду и средства связи.