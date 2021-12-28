Зависимость ПО для геологоразведки от импорта планируют снизить до 50 процентов

В следующем году "Росгеология" локализует программный продукт для геологоразведки Paradigm компании Emerson, сообщил глава компании Сергей Горьков.

Это программное обеспечение с открытым кодом станет российским, и на его основе можно будет создавать софт для конкретных нужд отечественных компаний, занимающихся геологоразведкой. На базе Paradigm можно будет создавать собственные узкоспециализированные продукты для обработки геологической информации. Особенно востребован полученный продукт может быть для разведки и освоения трудноизвлекаемых запасов.

По словам Горькова, сейчас зависимость от импорта ПО в геологоразведке в России составляет 95%, а после локализации продукта, ее возможно снизить до 50%. Соглашение с Emerson уже подписано, все детали будут известны в январе 2022 года.

Также глава компании сообщил, что "Росгеология" примет участие в создании центра обработки данных (ЦОД), где будут собраны основные сведения о месторождениях полезных ископаемых. Ранее о создании такого ЦОД сообщил глава "Роснедр" Евгений Петров.

При этом Горьков отметил, что в компании также создается своя база данных участков недр страны. "У нас немного разные задачи, "Роснедра" хотят упорядочить и сохранить информацию, чтобы облегчит к ней доступ для дальнейшей обработки, мы же хотим отобрать данные о наиболее перспективных территориях для разведки, которые будут включать не только геологическую информацию. Наша задача - искать", - сказал Горьков.