Зеленые инвестиции для экономики устойчивого развития

В мире набирает силу тренд на устойчивое развитие. Партнеры и инвесторы требуют углеродной нейтральности, экологически приемлемого производства и социальной ответственности. Российские нефтяники уже вовсю работают в этом направлении.

17 принципов устойчивого развития сформулировала Организация Объединенных Наций. Нефтяная компания "Роснефть", будучи членом Глобального договора ООН - международной инициативы в сфере социальной ответственности - пять из них сделала своими приоритетными целями.

- Формула устойчивого развития для нас - это экономически рентабельная добыча углеводородов при минимальном воздействии на окружающую среду. Политику же социальной ответственности проводим с начала своей деятельности, - отмечает Вадим Цукер, заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "Верхнечонскнефтегаз" (ВЧНГ).

Такой подход подкреплен инвестициями в "зеленые" технологии, созданием рабочих мест и поддержкой регионов присутствия компании. Одно из главных направлений для "Роснефти" - экология. Три года назад ВЧНГ отказался от сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ), тем самым сведя почти к нулю выбросы парниковых газов. С 2018 года 75 процентов такого газа закачивается в естественное подземное хранилище, находящееся на глубине 1300 метров. Оно изолировано от других пластов и обладает особой пористостью, благодаря чему в нем можно хранить газ. Площадь этого природного резервуара - 330 квадратных километров, объем, по данным геологов, - 13,5 миллиарда кубометров.

Проект уникальный в масштабах страны. У нефтяных компаний есть опыт закачки газа обратно в пласт для поддержания давления, но хранение его с перспективой извлечения в будущем - редкая практика. Для этого на месторождении построили газокомпрессорную станцию производительностью более одного миллиарда кубометров в год, создали газонагнетательные скважины, нагнетательный газопровод и трубопроводы-шлейфы.

С 2018 года на Верхнечонском месторождении нефтяники закачали в хранилище три миллиарда кубометров ПНГ. В отличие от природного газа, в нем меньше содержание энергетического метана и больше других фракций - этана, пропана, бутана, - представляющих интерес для химической промышленности.

Еще более 20 процентов ПНГ предприятие использует для генерации электричества и тепла, полностью отказавшись от дизельного топлива. На газе работают две турбинные электростанции и котельная, он используется для подогрева нефти (эта процедура снижает ее вязкость и облегчает транспортировку).

Еще одним проектом, направленным на снижение воздействия на окружающую среду, стала утилизация бытовых отходов на полигоне ТБО методом термической деструкции в высокотемпературной камере сгорания. Технология не только кратно уменьшает объемы твердых отходов, но и сокращает выбросы в атмосферу за счет дожигания образующихся при деструкции газов при температуре до 1200 градусов. Камера сгорания также работает на попутном газе.

- В целях рационального использования водных ресурсов мы создали замкнутый цикл водопользования на месторождении - ни бытовые стоки, ни пластовые воды, отделенные при подготовке нефти, с площадки в природу не попадают. Все собирается и направляется на очистные сооружения, там проходит многоступенчатую очистку и закачивается в пласт для поддержания пластового давления. То есть, с одной стороны, мы не допускаем попадания загрязненных стоков в водоемы или на почву, с другой - бережно расходуем ресурсы. Такой подход позволяет экономить на добыче воды в технических целях, - комментирует Вадим Цукер.

Вместе с тем, чтобы поддерживать рентабельность добычи на геологически сложных месторождениях Восточной Сибири, "Роснефти" и ее дочерним обществам приходится инвестировать в новые технологии добычи. С 2017 года на Верхнечонском месторождении для поддержания высокого уровня добычи нефти запущена программа уплотняющего бурения.

- В процессе работы на месторождении, его доизучения мы выявили небольшие нефтеносные пласты, которые ранее не попадали в поле зрения геологов. Мы считаем эффективным вовлечение их в эксплуатацию, - пояснил Вадим Цукер.

Поиск новых технологий ведется и в области поддержания пластового давления. Это необходимо, чтобы поддерживать дебит давно работающих скважин. Новые технологии продлевают жизнь месторождений и помогают извлекать запасы, которые раньше считалось невозможным добыть. Но вместе с этим геологи ВЧНГ ведут разведку новых запасов.

В 2018 году ВЧНГ в качестве оператора добычи начал работы на Северо-Даниловском месторождении, расположенном по соседству с Верхнечонским. Лицензией на месторождение владеет ООО "АнгараНефть" - совместное предприятие НК "Роснефть" и "Эквинор" (Норвегия).

В августе этого года на Северо-Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении добыли миллионную тонну нефти. Выйти на такие объемы всего за три года нефтяникам удалось за счет кластерного метода освоения, представляющего собой использование общей инфраструктуры для нескольких месторождений.

"Роснефть" одной из первых среди нефтяных компаний страны взяла его на вооружение. Метод был опробован на Ванкорской группе месторождений в Красноярском крае, затем был применен на Эргинском кластере в Югре, а теперь - в Иркутской области.

Синергетический эффект будет достигнут за счет совместного использования инфраструктуры и оборудования для участков Даниловского кластера и производственных мощностей Верхнечонского месторождения. Северо-Даниловское месторождение осваивается первым из Даниловского нефтегазодобывающего кластера. На очереди месторождение им. Лисовского.

Кстати

ВЧНГ является оператором 17 новых лицензионных участков в Иркутской области на площади 55 тысяч квадратных километров, 12 из которых принадлежат ООО "АнгараНефть", совместному предприятию НК "Роснефть" и норвежской компании "Эквинор".