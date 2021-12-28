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28.12.2021 09:57
Рубрика: Власть

Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска

Текст: Татьяна Замахина
Всеобщие новогодние каникулы целесообразно отменить, а вместо этого дни отдыха добавить всем гражданам к отпускам. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По его словам, ЛДПР выступает за то, чтобы к 28 обычным отпускным дням россияне получил еще 15. Таким образом, объяснил Жириновский в комментарии РИА Новости, количество выходных дней сохранится, однако граждане смогут самостоятельно выбрать, когда конкретно их взять​​​. "Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста, - не исключает политик. - А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет".

Некоторые медработники получат дополнительные дни оплачиваемого отпуска

Он пояснил, что это будет удобно, так как в теплые весенние дни многие едут на дачу готовить огород.

Парламентарий предложил и другой вариант, который подойдет некоторым: добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю.

Свое предложение политик связал с пандемией, отметив, что именно в новогодние праздники резко растет смертность. Ведь массовое безделье провоцирует пьянство, бытовые преступления и т.п. Плюс к тому - огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период.

При этом найти занятие в каникулы сложно, отметил Жириновский: "Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время". Таким образом, не все могут себе позволить.

"Так чего хорошего тогда в этих каникулах? - резюмировал он. - Многим ничего не остается как сидеть дома и пить".

Отметим, что Жириновский уже не в первый раз выступает с таким предложением. Так, в 2017 году он свою инициативу подтвердил цифрами статистики, согласно которым с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Общих праздников, заявлял он, должно быть только три - 1 января, 9 мая и 12 июня.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии ЛДПР Персона: Владимир Жириновский

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