Американцев могут обязать вакцинироваться для путешествий по стране

Власти США не исключают возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса для граждан, которые хотят путешествовать по стране. Об этом сообщил американский президент Джо Байден, чьи слова приводит агентство ТАСС.

"Когда я получу рекомендации от медицинской команды", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о сроках введения обязательной вакцинации для путешествий по США.

Агентство напоминает, что власти США уже несколько месяцев обсуждают возможность введения обязательной вакцинации для тех, кто хочет путешествовать по стране.