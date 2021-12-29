Аналитики: Доля продаж 5G-смартфонов не превысит 5% в 2022 году

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Доля продаж 5G-смартфонов в мире не превысит 5%. К такому выводу пришли аналитики из компании ABI Research.

Однако, по мнению авторов исследования, развертывание сетей пятого поколения будет набирать обороты в таких странах, как Россия, Италия, Южная Корея, Австралия. Кроме того, большую роль в распространении 5G-смартфонов играет Apple - в линейках iPhone 12 и iPhone 13 поддерживаются сети пятого поколения.

"Доля 5G-смартфонов составляет такой процент, потому что это в первую очередь средний и высокий сегмент, - поясняет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - В мире есть огромное количество регионов, где проникновение 5G фактически нулевое. К ним относятся Африка, частично Индия. По сути, за исключением крупных стран, таких как Китай, США, Япония, частично Европа, 5G развивается не так, как хотелось бы".

В 2022 году рынок доля смартфонов 5G может составить от 6 до 7,5%, продолжает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru. "Связано это будет с тем, что 5G-модемы в современных устройствах на базе Android окончательно перестали быть "роскошью" и полноценно войдут в состав бюджетных устройств".

Уже в начале 2021 года 5G-смартфоны упали в цене до уровня 200 долларов - рынок формировали модели брендов Xiaomi, Realme на базе процессоров MediaTek Dimensity 700, наиболее доступного 5G-чипа, продолжает эксперт: "Чуть позже на рынок вышли модели Samsung и Nokia, но уже в качестве эксперимента и нишевых решений. К ноябрю 2021 года дефицит полупроводников привел к тому, что 200-долларовые смартфоны поднялись в цене до 270 долларов, что, на первый взгляд, должно замедлить темпы перехода на 5G-модели".

По словам Эльдара Муртазина, в России проникновение 5G-смартфонов достаточно большое, так как оно зависит от развитости рынка и экономики государства в целом. "Доля 5G-смартфонов в РФ составляет около 8%, - уточняет Харитонов. - Это связано с популярностью китайских брендов среди россиян. Большинство китайских смартфонов стоимостью от 270 долларов и выше поддерживают 5G, а производители унифицируют китайские модели с глобальными и поставляют в Россию новинки с поддержкой сетей пятого поколения".