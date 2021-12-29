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Рубрика: В мире

AP: США оставят ударную авианосную группу в Средиземном море

Американское военное руководство распорядилось оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря. Такую информацию во вторник распространило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на представителя Пентагона.

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По его словам, министр обороны Ллойд Остин распорядился временно оставить ударную группу в Средиземном море, где она сейчас и находится, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнерам в регионе, передает ТАСС.

Источник пояснил, что ранее авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США направлялся на Ближний Восток. Однако маршрут был изменен из-за необходимости "постоянного присутствия в Европе".

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