AP: США оставят ударную авианосную группу в Средиземном море

Американское военное руководство распорядилось оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря. Такую информацию во вторник распространило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на представителя Пентагона.

По его словам, министр обороны Ллойд Остин распорядился временно оставить ударную группу в Средиземном море, где она сейчас и находится, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнерам в регионе, передает ТАСС.

Источник пояснил, что ранее авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США направлялся на Ближний Восток. Однако маршрут был изменен из-за необходимости "постоянного присутствия в Европе".