Овен

Если вы будете недооценивать себя, это приведет к тому, что партнеры перераспределят доходы в свою пользу.

Телец

Не все из вас смогут отказаться от своих привычек, а также склонности ничего не менять в привычном течении жизни.

Близнецы

Мало кому удастся избежать перемен, поэтому лучше сразу же подчиниться веяниям времени.

Рак

Вы станете энергичнее, чем обычно, это позволит преуспеть в тех делах, которые вы оставляете на откуп окружающим.

Лев

Если вы не займетесь серьезным делом, то рискуете начать подолгу обсуждать пустяки.

Дева

Стоит беречь силы, при этом не упуская возможность, которая позволила бы получить долгожданную большую прибыль.

Весы

Ваша жизнь изменится к лучшему, даже если вы не будете прилагать к этому больших усилий.

Скорпион

Чем более серьезными будут ваши намерения, тем с большим доверием станут относиться к вам окружающие.

Стрелец

Стоит чаще проверять, действительно ли партнеры выполняют взятые на себя обязательства.

Козерог

По сравнению с проблемами, которые вы решали недавно, новые дела наверняка покажутся вам приятным развлечением.

Водолей

Важно обращать самое пристальное внимание на мелочи и детали, иначе вы можете упустить из виду что-то важное.

Рыбы

Незавершенные семейные дела будут портить вам настроение. Если есть возможность, возьмите кратковременный отпуск.