Новости

В Дагестане объявили в розыск поджегшего полицейские автомобили мужчину 11:38
В Удмуртии выплатят миллион рублей семье погибшего пилота Ми-2 11:30
В Совфеде прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь 11:19
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление" 11:17
Ректором МИФИ назначен Владимир Шевченко 11:15
Собянин запустил голосование по названию улиц и станций метро Москвы 11:12
В The Guardian опубликовали список 50 лучших телепроектов 2021 года 11:08
Модернизированный "летающий радар" А-50У поступил в войска 10:57
Названы самые беспокойные регионы страны 10:49
Замерзший насмерть подмосковный школьник заблудился по дороге домой 10:46
В России составили рейтинг самых трезвых регионов 10:44
СМИ: С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство 10:44
Аренда квартир резко подорожала 10:43
Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации" 10:26
Бельгия отказалась отдавать мятежного рэпера Испании 10:19
Мишустин утвердил план реализации Стратегии государственной нацполитики 10:18
Эксперты назвали популярные услуги самозанятых перед Новым годом 10:13
Более 270 культурных учреждений Москвы получили субсидии в 2021 году 10:12
В Подмосковье на улице насмерть замерз ребенок 10:11
Минтруд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздничные дни 10:10
Мантуров ожидает первую заявку на СПИК по электрокарам в январе 10:00
Названы 12 мест в Москве для лучших новогодних селфи 09:59
МИД РФ: Террористическая угроза исходит от осевших в Афганистане боевиков 09:53
МИД РФ: ВС России и ВС Сирии сумели существенно ослабить потенциал ИГ 09:40
Спасенному после взрыва в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Если вы будете недооценивать себя, это приведет к тому, что партнеры перераспределят доходы в свою пользу.

Телец

Не все из вас смогут отказаться от своих привычек, а также склонности ничего не менять в привычном течении жизни.

Близнецы

Мало кому удастся избежать перемен, поэтому лучше сразу же подчиниться веяниям времени.

Рак

Вы станете энергичнее, чем обычно, это позволит преуспеть в тех делах, которые вы оставляете на откуп окружающим.

Лев

Если вы не займетесь серьезным делом, то рискуете начать подолгу обсуждать пустяки.

Дева

Стоит беречь силы, при этом не упуская возможность, которая позволила бы получить долгожданную большую прибыль.

Весы

Ваша жизнь изменится к лучшему, даже если вы не будете прилагать к этому больших усилий.

Скорпион

Чем более серьезными будут ваши намерения, тем с большим доверием станут относиться к вам окружающие.

Стрелец

Стоит чаще проверять, действительно ли партнеры выполняют взятые на себя обязательства.

Козерог

По сравнению с проблемами, которые вы решали недавно, новые дела наверняка покажутся вам приятным развлечением.

Водолей

Важно обращать самое пристальное внимание на мелочи и детали, иначе вы можете упустить из виду что-то важное.

Рыбы

Незавершенные семейные дела будут портить вам настроение. Если есть возможность, возьмите кратковременный отпуск.

Общество Ежедневник Гороскоп

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление"
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год