Байден, возможно, встретится с Путиным лично в январе

Президент США Джо Байден готов рассмотреть вариант проведения личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в январе. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Посмотрим", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным в будущем месяце.

Агентство напоминает, что на 10 января намечены американо-российские консультации, на которых планируются обсуждения вопросов стратегической стабильности. В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о гарантиях безопасности.