Бангладеш купит российские Ми-28НЭ вместо американских AH-64 Apache

Сообщаются, что Ми-28НЭ в настоящее время заинтересовалось оборонное ведомство Бангладеш, первоначально присматривавшееся к американским Boeing AH-64 Apache.
Точных данных о числе приобретаемых вертолетов пока нет, но как считают эксперты, даже относительно небольшое количество значительно повысит боевые возможности армейской авиации этого государства.
"Ночной охотник" постоянно совершенствуется - в этом не раз убеждались посетители Международного военно-технического форума "Армия". Например, в этом году сообщалось об адаптации под эту винтокрылую машину сверхзвуковой ракеты 9М123 противотанкового комплекса "Хризантема". Ее максимальная дальность стрельбы составляет 10000 метров, а мощная тандемная кумулятивная боевая часть способна пробивать многослойную броню с динамической защитой самых современных зарубежных основных боевых танков.
Также "двадцать восьмые" могут применять ПТУР "Атака-В". Для борьбы с вражескими вертолетами, низколетящими самолетами и беспилотными летательными аппаратами используется комплекс "Стрелец".
Для ударов по наземным целям также служит скорострельная 30-мм пушка 2А42 и неуправляемые ракеты 80-мм С-8 и 130-мм С-13.
Максимальная скорость полета вертолета - 300 км/ч, крейсерская - 265 км/ч. Динамический потолок - 5600 метров.
Мощность двигателей ВК-2500-02 - 2200 л.с. Нормальная взлетная масса - 10900 кг. Экипаж - 2 человека.
В составе российских Воздушно-космических сил Ми-28Н прошли успешную обкатку в Сирии. Экспортная модификация для Ирака активно применялась боях с формированиями террористов. Такие вертолеты также имеются в вооруженных силах Алжира.
#BREAKING— Defense Technology of Bangladesh-DTB (@DefenseDtb) December 26, 2021
Bangladesh Air Force confirmed purchasing eight (8) units of Russian made Mil Mi-28NE attack helicopters. pic.twitter.com/Box9Et2Hyl