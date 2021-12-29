Бангладеш купит российские Ми-28НЭ вместо американских AH-64 Apache

Российские боевые вертолеты Ми-28НЭ в настоящее время считаются одними из лучших в мире. По своей живучести и мощи пушечного вооружения им нет равных. Поэтому неудивительно, что они традиционно привлекают большое внимание военных различных стран.

Сообщаются, что Ми-28НЭ в настоящее время заинтересовалось оборонное ведомство Бангладеш, первоначально присматривавшееся к американским Boeing AH-64 Apache.

Точных данных о числе приобретаемых вертолетов пока нет, но как считают эксперты, даже относительно небольшое количество значительно повысит боевые возможности армейской авиации этого государства.

"Ночной охотник" постоянно совершенствуется - в этом не раз убеждались посетители Международного военно-технического форума "Армия". Например, в этом году сообщалось об адаптации под эту винтокрылую машину сверхзвуковой ракеты 9М123 противотанкового комплекса "Хризантема". Ее максимальная дальность стрельбы составляет 10000 метров, а мощная тандемная кумулятивная боевая часть способна пробивать многослойную броню с динамической защитой самых современных зарубежных основных боевых танков.

Также "двадцать восьмые" могут применять ПТУР "Атака-В". Для борьбы с вражескими вертолетами, низколетящими самолетами и беспилотными летательными аппаратами используется комплекс "Стрелец".

Для ударов по наземным целям также служит скорострельная 30-мм пушка 2А42 и неуправляемые ракеты 80-мм С-8 и 130-мм С-13.

Максимальная скорость полета вертолета - 300 км/ч, крейсерская - 265 км/ч. Динамический потолок - 5600 метров.

Мощность двигателей ВК-2500-02 - 2200 л.с. Нормальная взлетная масса - 10900 кг. Экипаж - 2 человека.

В составе российских Воздушно-космических сил Ми-28Н прошли успешную обкатку в Сирии. Экспортная модификация для Ирака активно применялась боях с формированиями террористов. Такие вертолеты также имеются в вооруженных силах Алжира.