Бастрыкин провел последний в этом году прием граждан

Глава Следственного комитета провел очередной - последний в этом календарном году - прием граждан.

На следователей пожаловалась жительница Бурятии. Женщину возмутили неоднократные решения следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за смерти ее сына. В деле сказано, что в 2017 году мужчина, работавший машинистом на участке железной дороги, "при пропуске поезда по смежному пути, поднимаясь из междупутья на переходную площадку вагона, попал под дозатор движущейся вертушки". В результате машинист скончался на месте происшествия.

Мать уверена, что подписи от имени ее сына в журналах инструктажей выполнены другим лицом. Кроме того, следователи проявили равнодушие, оставив ряд вопросов женщины без внимания. Она попросила Бастрыкина проверить всех сотрудников, ответственных за организацию работы на объекте, и привлечь к уголовной ответственности виновных.

Отвечать пришлось руководителю следственного подразделения на транспорте А.Александрову. Он рассказал, что расследование уголовного дела продолжается по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда". А материалы по факту подделки подписей переданы в полицию.

Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных, затянувших расследование, и заявил, что недоволен проявленным следователями безразличием к беде матери, потерявшей сына. Председатель поинтересовался реализацией заявительницей прав на получение положенных выплат - и в этом вопросе женщина также столкнулась с трудностями. Глава Следственного комитета заверил, что следствие представит все необходимые материалы, которые потребуются для разрешения этой ситуации в рамках гражданского судопроизводства. Уголовное дело по поручению Бастрыкина для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат ведомства. А подчиненных - проверят.

Супруги из Нижегородской области пожаловались, что им ничего неизвестно про результаты расследования обстоятельств гибели их маленького сына. Трагедия произошла вечером 11 августа 2021 года. Мальчик был около нижегородской школы № 84. Он, стоя на пандусе, заглядывая в окно спортивного зала школы и коснулся проходившей под окнами зала гофрированной трубы, внутри которой был электрокабель питания камеры наружного наблюдения. Ребенок получил смертельное поражение электротоком.

О деле докладывал и.о. руководителя областного следственного управления А.Дыньков. Он рассказал, что расследование по уголовному делу продолжается. Следователи соединили дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а так же дело по статье "Халатность". Следователи провели обыски в нескольких организациях, связанных с установкой оборудования. Выслушав подчиненного, глава СК выразил недоумение длительностью следствия, отсутствием взаимодействия с потерпевшей стороной, а также задал вопросы про экспертизы, указав на недостатки в этой части.

Бастрыкин поручил организовать следующий прием родителей погибшего ребенка в феврале. А ещё поручил провести служебную проверку.