Британские физики вышли в TikTok

Британские ученые снова нашли, чем удивить общественность. На этот раз они... подались в TikTok! Как сообщает The Telegraph, свой канал в молодежной соцсети завел авторитетный Институт физики, который насчитывает более 50 тысяч членов по всему миру и восходит к викторианскому Лондонскому обществу физиков, основанному еще в 1874 году.

В свое время оно устраивало публичные лекции с демонстрацией физических эффектов почтенной публике, чем способствовало утверждению самой профессии физика. Наследники ученых мужей XIX века наняли популярных "тиктокеров", чтобы те пропагандировали науку среди подростков и "развенчивали стереотипы" о сложности этого предмета. Пока опыты, которые записывают инфлюенсеры с большой аудиторией, выглядят и впрямь незатейливо. Герои коротких роликов ходят по коробкам с яйцами, поливают себя заварным кремом и малиновым сиропом. Однако в институте надеются, что такой формат обратит юные умы к физике. Сегодня лишь 8 процентов мальчиков и три процента девочек в средней и старшей школе Англии выбирают физику.

Примерно та же картина в Уэльсе, а в Северной Ирландии и того хуже: там физику учат лишь 3 процента старшеклассников и 1 процент старшеклассниц. Но откуда тогда взяться новым Ньютонам, Максвеллам, Фарадеям и Резерфордам? Пока британская физическая наука держится на "старых резервах", ведь, по подсчетам самого института, промышленное производство, основанное на достижениях физики, приносит экономике королевства 177 миллиардов фунтов стерлингов в год, то есть около 10 процентов ВВП.