Британским чиновникам запретили давать слово критикам

Госслужащим в Великобритании запретили предоставлять трибуну экспертам, критикующим политику правительства страны. В распоряжении The Daily Telegraph оказалась инструкция для чиновников, согласно которой приглашения на дискуссии о деятельности британских властей, не следует рассылать лицам, которые ранее "высказывались против основных направлений политики правительства".

Должностным лицам теперь следует предварительно проводить "комплексную проверку" выступающих, в том числе изучать их публикации в соцсетях. Эта мера была принята после нескольких конфликтных ситуаций последнего времени, когда различные ведомства приглашали выступить людей, критиковавших правящую Консервативную партию.

Журналисты издания выяснили, например, что лидеры партии "были в ярости, когда выяснилось, что прочитать лекцию в министерстве внутренних дел в прошлом месяце была приглашена профессор Приямвада Гопал из левого крыла кембриджских ученых, которая ранее позволяла себе нелицеприятные замечания в адрес главы МВД Прити Пател". "Крамольную" лекцию отменили в последний момент. В инструкции, разосланной служащим Уайтхолла, содержится предупреждение о том, что "отношения между гоcслужащими, министрами и общественностью могут пострадать из-за чьей-то неспособности сохранять беспристрастность".