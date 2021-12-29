Бывшего президента Молдавии Додона назвали подозреваемым в хищении 12 млн долларов

Экс-президент Молдавии Додон после допроса в генпрокуратуре республики признан подозреваемым по делу о хищениях средств при импорте электроэнергии с Украины в 2008 году.

Как передает РИА Новости, Додон должен был прибыть в прокуратуру для дачи показаний еще 27 декабря, однако слушания были перенесены на 29 декабря. После допроса Додон заявил, что ему "показали часть дела и заявили, что он подозреваемый, не обвиняемый".

Уголовное дело против бывшего президента возбуждено из-за подозрений в том, что в начале 2008 года руководство молдавской энергетической компании Energocom совместно с госчиновниками реализовали схему по необоснованному завышению закупочной цены на электроэнергию и присвоении средств. Предварительный ущерб государства от этой схемы составляет почти 12 миллионов долларов.