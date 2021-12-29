Canon прекратит выпуск легендарных зеркальных камер

Компания Canon намерена отказаться от разработчики и производства зеркальных камер серии EOS. Последней моделью станет Canon EOS-1D X Mark III. Об этом заявил японскому изданию "Ёмиури симбун" исполнительный директор Canon Фуджио Митараи.

Точные сроки остановки производства "зеркалок" Фуджио Митараи не озвучил, однако подчеркнул, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет.

По его словам, потребности пользователей смещаются в сторону сегмента беззеркальных камер, оснащенных электронным затвором, который работает беззвучно. В то же время спрос на зеркальные камеры еще есть, и Canon намерена удовлетворять его.

По данным Statista, поставки зеркальных камер во всем мире снизились с 16,2 миллиона до 2,38 миллиона в период с 2012 по 2020 год.