Чем 1 января завтракали 130 лет назад Александр III и его приближенные

Как известно, в прежние времена главным зимним праздником на Руси было Рождество, а не Новый год. С таким размахом, как сегодня, он не отмечался. Тем не менее и в царские времена 1 января было важным праздником.

В этот день в Зимнем дворце ежегодно проходила церемония поздравления императора членами дипломатического корпуса. Как и многие из дворцовых церемоний, она заканчивалась высочайшим завтраком. Что же там подавалось - вспомнили коллеги из газеты "Санкт-Петербургские ведомости", информационного партнера "Российской газеты".

К примеру, 1 января 1891 года высочайший завтрак подготовили на 40 персон. На столы выставили голубой банкетный сервиз.

Первыми в меню значились живые устрицы. Их подавали на блюде со льдом в раскрытых створках собственных раковин. К устрицам прилагались традиционные лимоны и сухое шампанское. Затем на стол подали "суп-крем раковый Багратион с пирожками", к которому "прилагалось" французское сухое белое вино - Монтраше мусе. Третье блюдо - "сальми холодный из филей пулярд с гарниром", к которому подали мадеру N 3. Далее последовали котлеты из барашка с двумя соусами и одним гарниром (пюре из сельдерея), к которому подавали французское вино Шато-Лароз. После понятных котлет последовало загадочное Шу-Грилье а-ля крем с двумя соусами, к которому подали шампанское Монополь. И в завершение завтрака - десерт. Как правило, это было что-то из дворцовых оранжерей - например, земляника.

Сегодня ингредиенты всего вышеперечисленного можно без труда купить в магазинах, рецепты найти в интернете. Так что, может быть, кто-то из читателей захочет воспользоваться меню высочайшего завтрака времен Александра III.