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Рубрика: В мире

Число новых случаев COVID-19 в США достигло антирекорда за все время пандемии

Текст: Максим Макарычев

Число новых случаев COVID-19 в США выросло до рекордно высокого уровня за все время пандемии - в среднем более 265000 заболевших в день, что в значительной степени обусловлено стремительным распространением крайне заразного "омикрон"-варианта. При таких темпах заражения в США менее чем за недельный отрезок могут быть инфицированы не менее миллиона человек.

Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
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Согласно данным Университета Джона Хопкинса, предыдущий антирекорд составил 250 тысяч случаев в день и был зафиксирован на пике пандемии в США в середине января этого года. Быстро распространяющаяся мутантная версия вируса омрачает для американцев Рождество и Новый год, вынуждая сообщества сокращать или отменять свои торжества. Уже около восьми тысяч рейсов были отменены из-за нехватки персонала в аэропортах и экипажей по причине заражения "омикрон"-штаммом.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в настоящее время количество американцев, находящихся в больнице с COVID-19, приближается к 60 тысячам, что примерно вдвое меньше, чем в январе. Однако смертность от COVID-19 в США за последние две недели выросла в среднем с 1200 до примерно 1500 случаев в день, сообщает Associated Press.

Тем временем несколько европейских стран, включая Францию, Грецию, Великобританию и Испанию, также сообщили о рекордном количестве случаев заболевания на этой неделе, что привело к усилению ограничительных мер в различных регионах Старого Света.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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