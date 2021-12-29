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29.12.2021 18:30
Рубрика: Власть

Что ждет государства и регионы мира в 2022 году

Текст: Александр Рар (немецкий политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Теперь уже нет сомнений, что следующий, 2022 год снова будет проходить под знаком пандемии, которая, к сожалению, продолжается. Но рано или поздно человечеству придется бороться уже не столько с медицинской проблемой, к которой пока еще приковано всеобщее внимание, сколько за восстановление национальных экономик.
Александр Рар: Трещины внутри Евросоюза, его фрагментация будут усиливаться. Фото: РИА Новости Александр Рар: Трещины внутри Евросоюза, его фрагментация будут усиливаться. Фото: РИА Новости
Александр Рар: Трещины внутри Евросоюза, его фрагментация будут усиливаться. Фото: РИА Новости

Масштаб ущерба еще только предстоит оценить, а государствам - определить свои стратегии. Хватит ли у них денег? Обострится ли борьба за ресурсы? Сейчас очевидно одно: мир, включая Европу, уже не будет прежним. На мой взгляд, трещины внутри Европейского союза, его фрагментация будут усиливаться. Это чревато серьезным ослаблением всего сообщества, хотя предпосылок для распада ЕС я не вижу. Однако в уходящем году произошли вещи, которые до сих пор невозможно было представить. Впервые Брюссель ввел санкции против Польши, Венгрии, Румынии. Это свидетельствует об углублении ценностного водораздела между Западной и Восточной Европой. В 2022 году со всей остротой должен встать вопрос о том, превратится ли ЕС в единый финансовый механизм для преодоления социально-экономических последствий пандемии или же каждая страна будет спасать себя в одиночку. Север Европы по-прежнему отказывается полностью поддерживать из своего кармана южан, которые требуют солидарности.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Главные внешнеполитические итоги и уроки прошедшего года

В уходящем году в Германии и Европе завершилась "эра Меркель". Экс-канцлер всегда говорила, что при ней в Старом Свете не появится новых разделительных линий, в том числе стен против мигрантов. Сейчас на наших глазах как раз создается такая "стена" на границе Беларуси и Польши. Отгородиться пытается и Прибалтика.

Еще один серьезный раскол внутри ЕС намечается в связи с попыткой "зеленой революции" в ФРГ. Силы, вошедшие в новое немецкое правительство, намерены потянуть за собой всю Европу под знаменем "зеленой сделки". Она предполагает внедрение "зеленых" технологий, переустройство всей европейской экономики, в том числе с помощью запретов, нажимов и санкций против тех, кто откажется идти по этому пути. Но по мере распространения красивых либеральных иллюзий Европа неизбежно начнет осознавать, что ее граждане беднеют, а сама она теряет способность развивать свою экономику. И как бы ни хотелось немецким "революционерам" перейти исключительно на "зеленые" источники энергии, полностью отказаться от импорта сырья они все равно не смогут. В этом смысле "Северный поток-2" все больше становится символом германо-российских отношений. Безусловно, Европа нуждается в поставках газа по этому газопроводу. В то же время есть очень влиятельные силы, которые видят в нем "инструменты российского влияния" и "российской геополитики" в Европе, а потому продолжат противодейстовать ему. В ближайшее время мы увидим, смогут ли одержать верх те силы, которые, напротив, хотят сохранить прагматичное сотрудничество с Москвой.

На мой взгляд, идейные конфликты России и Запада будут усугубляться. Запад консолидируется вокруг "образа врага" в лице Москвы. Аналогичный процесс происходит в РФ. Конфликт из-за Украины нарастает в первую очередь потому, что Запад встал на сторону Киева, в котором видит воплощение "славянской демократии". Европа пытается сдерживать Россию точно так же, как Америка пытается сдерживать Китай. И хотя для ЕС это менее масштабные геополитические битвы, европейский плацдарм весьма опасен. Очевидно, что Запад пытается втянуть Украину в свою зону влияния, в орбиту ЕС и НАТО. А Россия хочет, чтобы Украина - по крайней мере, восточная ее часть - осталась связана с ней и с Евразийским союзом.

Для США фокус глобального противостояния сместился из Европы в азиатское пространство. Фото: Getty Images

Дополнительным фактором напряженности остается Британия, которая хотя и вышла из ЕС, но продолжает претендовать на роль главной военной державы в Европе. Недаром она посылает свои войска в Польшу или своих военных специалистов на Украину, причем без консультаций с Североатлантическим альянсом. Но я надеюсь, что у политиков со всех сторон хватит разума, чтобы не допустить катастрофического развития событий.

В разных частях света появляется множество новых центров силы, которые отвергают политическую и идеологическую монополию Запада

Если все же не удастся договориться по линии Совета Россия - НАТО и на других площадках, то появление нового "железного занавеса" на восточных границах ЕС, увы, неизбежно. Конечно, речь не идет о воссоздании Берлинской стены, да и в новую холодную войну я не верю. Но прежние связи и каналы общения вроде "Петербургского диалога" продолжат разрушаться. Да, европейцы по-прежнему будут ездить в Россию, а россияне - в Европу, но все будет идти очень тяжко. Визовые барьеры, которые так и не удалось убрать за последние 30 лет, останутся. Ситуацию усугубляет непризнание "Спутника V" в ЕС и европейских вакцин в РФ.

Что касается США, то с приходом в Белый дом администрации Байдена произошло заметное сближение Вашингтона с союзниками в Европе. Но это не настолько тесное слияние, как хотелось бы европейцам после "трамповских" лет. Американцы уже не придают столь важное значение Евросоюзу, да и НАТО, как во времена холодной войны. В первую очередь, Америка переориентировалась на сдерживание Китая, которого объявила своим главным соперником и даже врагом. Фокус глобального противостояния - если смотреть на мир глазами американцев - сместился в азиатское пространство, в Тихоокеанский регион. Думаю, эта тенденция сохранится в ближайшее десятилетие. А с Россией, на мой взгляд, США все-таки готовы договариваться.

В целом же мы видим, как проступают очертания нового миропорядка: в разных частях света появляется множество новых центров силы, которые отвергают политическую и идеологическую монополию Запада. Однако на каких правилах они будут выстраивать свои сферы влияния, пока сказать трудно.

Подготовила Екатерина Забродина

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