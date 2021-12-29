Депутат предложила продлить школьные каникулы на неделю

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки каникул для школьников следует продлить на неделю - до 16 января 2022 года включительно. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Обращение на эту депутат отправила главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

В письме Лантратова напомнила, что руководитель Роспотребназдора Анна Попова ранее сообщила о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки после новогодних праздников. Это может быть связано с увеличением контактов между людьми с период празднования Нового года и распространением нового штамма "омикрон".

Чтобы не допустить ухудшения обстановки и нарушения образовательного процесса, депутат просит профильного министра рассмотреть возможность продления каникул на неделю. "Для выполнения норм учебного плана предлагаю также рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Министерства просвещения Российской Федерации", - добавила парламентарий.