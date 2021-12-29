Депутат Рады: Россия и Украина должны создать союзное государство

Россия и Украина должны состоять в едином союзном государстве. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что у РФ есть "права на территорию", которая составляет современную Украину. "Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе - нашем славянском союзе", - сказал Кива.

По его мнению, народы России и Украины должны воссоединиться и вместе противостоять Западу. Он также отметил, что политика Москвы "заслуживает уважения".