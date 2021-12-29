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29.12.2021 23:26
Рубрика: Власть

До 1 407 сократилось число военных с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: sputnikvaccine/ twitter
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 вылечили 78 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 46,2 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 156,5 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 407 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 693 военных с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. 13 заболевших лечат гражданские медики. Еще 701 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один инфицированный коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У пяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 16 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 184 человек.

Фото: AFP/Punit PARANJPE
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся чуть более тысячи двухсот человек, 230 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали около 30,5 тысячи пациентов, из которых более 11,7 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 481 696 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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