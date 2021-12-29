Экс-депутат Рады Савченко с пессимизмом ждет членства Украины в НАТО

Унизительные перспективы ждут Киев в случае возможного вступления страны в НАТО, убеждена бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Она убеждена, что членство в альянсе не даст стране ничего хорошего.

"Я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо, - передает РИА Новости слова экс-депутата Рады. - Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах".

По ее мнению, при вступлении в Североатлантический альянс украинским военным оставят возможность служить только в пехотных подразделениях, то есть оставят без реальной защиты.