Новости

До 1 407 сократилось число военных с коронавирусом 23:26
Фетисов заявил, что МЧМ по хоккею нужно отменить 23:22
Совет ИИХФ проводит совещание о дальнейшей судьбе МЧМ по хоккею 23:08
Экс-депутат Рады Савченко с пессимизмом ждет членства Украины в НАТО 22:48
Минздрав: Каждую секунду во Франции COVID-19 заражаются два человека 22:35
Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами 22:00
СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины 21:46
Число новых случаев COVID-19 в США достигло антирекорда за все время пандемии 21:40
Опрос: 3/4 офисных работников в Британии готовы уволиться или сменить работу 21:38
В ВОЗ призвали вакцинировать 5,5 млрд землян за 185 дней 21:35
Аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминал F 21:03
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января 20:57
Мишустин пообщался с Головченко и Пашиняном 20:50
В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной 20:49
Захарова: Энергобезопасности Украины угрожает паралич органов власти 20:38
Рост годовой инфляции в декабре замедлился до 8,39% 20:35
Сборной Чехии засчитано поражение в матче против Финляндии на МЧМ по хоккею 20:33
СК возбудил уголовное дело после гибели школьника от холода 20:31
Гол Джикии в ворота Словении признан лучшим в 2021 году для сборной России 20:22
Доктор Агапкин рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 20:14
Путин забросил первую шайбу, Лукашенко - вторую 19:42
В Оренбуржье отменили QR-коды в театрах и на концертах 19:32
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о ценах на бензин 19:29
Поставки самолета МС-21 могут начаться в 3-м квартале 2022 года 19:19
Алиса Теплякова не пришла на экзамен в МГУ 19:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
29.12.2021 22:48
Рубрика: В мире

Экс-депутат Рады Савченко с пессимизмом ждет членства Украины в НАТО

Унизительные перспективы ждут Киев в случае возможного вступления страны в НАТО, убеждена бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Она убеждена, что членство в альянсе не даст стране ничего хорошего.

В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной

"Я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо, - передает РИА Новости слова экс-депутата Рады. - Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах".

По ее мнению, при вступлении в Североатлантический альянс украинским военным оставят возможность служить только в пехотных подразделениях, то есть оставят без реальной защиты.

В мире экс-СССР Украина Международные организации НАТО

Главное сегодня

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры
СМИ обратили внимание на продолжающего худеть Ким Чен Ына
Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России
Ростуризм предложил поменять систему финансовых гарантий в туротрасли
Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве. Что нового в документе
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции