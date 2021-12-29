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29.12.2021 11:08
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, почему в праздники высокие цены на такси

Текст: Евгения Думанская
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Высокие цены на такси в период новогодних праздников связаны, в том числе, с низким уровнем конкуренции, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не завышать цены в праздники

Он пояснил, что когда крупные агрегаторы боролись за рынок, то предлагали максимально комфортные для потребителя условия, динамика цен в этот момент была другой. Сейчас же "рынок уже практически поделен", независимых компаний на нем практически нет - они были либо поглощены крупными операторами, либо покинули рынок.

"Никакой глубокой корректировки в ближайшем будущем ждать не стоит, цены будут продолжать оставаться на достаточно высоком уровне, и каких-то объективных причин для перемен я сейчас не вижу", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что цена является производным от спроса и предложения, а спрос в предновогодний и праздничный период зашкаливает.

Представители крупных агрегаторов пояснили, что цены формируются по динамическому принципу и зависят от ситуации на дорогах, от пробок, от погоды, от количества заказов. При этом стоимость рассчитывается автоматически в каждом районе.

В агрегаторах в целях экономии посоветовали пользоваться услугами такси 31 декабря до 17 часов, когда спрос минимальный, а 1 января поездки лучше планировать на раннее утро. Также стоит сравнивать стоимость поездки между классами такси.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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