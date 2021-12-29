Эксперт оценила готовность сдающих квартиры россиян платить налоги

Многие россияне, которые сдают квартиры туристам, готовы официально платить налоги, особенно, если будет найден способ их поощрить, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), соучредитель Высшей школы современного образования Елена Бобкова.

Ранее СМИ сообщили, что Госдума планирует принять законопроект, по которому россиян, занимающихся краткосрочной арендой жилья, поставят на учет и обяжут платить налоги. Владельцев недвижимости зарегистрируют как операторов туристического сбора, а ставка налога составит 4%.

Как считает Бобкова, при реализации такой инициативы могут возникнуть те же сложности, что и при учете любых владельцев недвижимости, сдающих ее в аренду в обход налоговой инспекции.

"На 2021 год далеко не все владельцы квартир и частных домов, сдаваемых в аренду, платят налог с этого дохода. Не думаю, что что-то кардинально изменится в сфере сдачи недвижимости туристам", - сказала эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Она отметила, что многие законопослушные граждане будут платить налоги, особенно, если будет найден способ их поощрения, например, возможность размещения объявлений на крупных агрегаторах.