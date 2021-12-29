Эксперт рассказал, как школьникам провести каникулы с пользой

Как школьникам провести время с пользой, рассказал читателям "РГ" научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Первый совет - хорошо отдохнуть. В первом полугодии школьники хорошо потрудились, поэтому каникулы - самое время расслабиться и отвлечься: погулять на свежем воздухе, позаниматься любимым хобби, пересмотреть новогодние фильмы, провести время с близкими и друзьями.

Но если желание учиться и еще раз учиться все же пересилит - тоже не сдерживайте себя! "Разумеется, мы понимаем, что через пару-тройку дней отдыха талантливому ребенку, который интересуется предметом, как воздух нужны знания, - рассказывает Иван Ященко. - Поэтому в качестве формы отдыха можно почитать научно-популярную литературу, посмотреть полезные интернет-ресурсы, видео по заинтересовавшим его темам школьной программы".

Конкурсная подготовка

Онлайн-курсы - это как раз отличная возможность совместить приятное с полезным. Безусловно, сегодня в открытом доступе их великое множество, а если вы еще и владеете английским, то и вовсе можете выбирать из бесконечного количества вариантов. Советуем обратить внимание на ресурсы Центра педагогического мастерства. Если вам давно хотелось разобраться в том, кто есть кто во Вселенной, возможно, стоит приглядеться к интерактивному курсу по астрономии. Учащимся 6-х классов пригодится курс математической грамотности, цель которого - научить применять математику в обычной жизни.

"Курс составлен из занимательных жизненных задач, многие из которых будет интересно порешать всей семьей. И кстати, аналогичные задачки встречаются на ОГЭ по математике", - отметил Иван Ященко.

А самых маленьких в Московской электронной школе ждет увлекательный интерактивный курс окружающего мира. Для многих ребят именно он становится отправной точкой для участия в олимпиадах естественно-научного направления.

Каникулы - повод начать что-то новое

Новый год - идеальный момент для того, чтобы расширить горизонты. Всегда подозревали, что вы не только блестящий математик, но и подающий надежды географ? Проверьте! Это несложно: можно, например, поучаствовать в Московской олимпиаде школьников - прямо сейчас идут отборочные этапы по десяти предметам, а по двенадцати открыта регистрация. Также любителям информатики советуем присмотреться к Открытой олимпиаде по программированию - первый тур отборочного этапа идет прямо сейчас и закончится 23 января.