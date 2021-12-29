Эксперты посоветовали, какой смартфон выбрать в подарок на Новый год

Смартфоны являются одними из самых популярных новогодних подарков. Но людям всегда сложно выбрать, какой именно гаджет подарить, если бюджет ограничен: прошлогодний флагман или же смартфон среднего сегмента, но нынешнего года. "РГ" узнала, что об этом думают эксперты рынка.

"Это извечная дилемма: купить прошлогодний флагман или средний сегмент нынешнего года, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Но, к сожалению или к счастью, новая модель среднего сегмента все равно остается именно средним сегментом и стоит заметно дешевле по сравнению с флагманом прошлого года. Если прийти в магазин, можно увидеть, что смартфоны среднего класса стоят 30-40 тысяч рублей, а флагман прошлого года стоит в полтора-два раза больше".

В то же время флагманское устройство гораздо функциональнее по сравнению со смартфонами среднего ценового сегмента. Главное, на что стоит обращать внимание при покупке, - для чего именно нужен аппарат. Если планируется снимать много фотографий или видео, то стоит остановиться именно на прошлогоднем флагмане.

"Качество съемки фото и видео даже у прошлогодних флагманов на порядок выше, чем у смартфонов среднего сегмента. Кроме того, флагманские аппараты выигрывают по дисплеям - даже не по диагонали, а именно по качеству и техническим характеристикам. Также флагманы поддерживают беспроводную зарядку, реверсивную зарядку (когда с помощью смартфона можно зарядить беспроводным способом наушники или часы), что редко встречается у смартфонов среднего сегмента. Поэтому если есть деньги, то лучше покупать именно флагманский аппарат", - считает аналитик.

Однако если человеку нужен простой смартфон для того, чтобы пользоваться мессенджерами и выходить в интернет, то можно остановиться и на смартфоне среднего класса.

"Кроме того, многие люди хотят пользоваться именно "свежим" аппаратом нынешнего года, и тогда они выбирают смартфон среднего сегмента. Как правило, такие гаджеты обладают хорошим соотношением цена/качество. Но в конечном счете стоит ориентироваться на сумму, которая у вас есть на покупку устройства, - если это от 30 до 40 тысяч рублей, стоит рассматривать смартфоны среднего сегмента, а если 60-80 тысяч, то тогда стоит остановиться на прошлогоднем флагманском девайсе", - заключает Муртазин.

Схожего мнения придерживается ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов. "Как правило, флагманские смартфоны гораздо дольше поддерживаются производителями, на них дольше выпускаются обновления программного обеспечения. При этом само программное обеспечение стабильнее, чем на устройствах среднего класса", - говорит эксперт.