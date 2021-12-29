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29.12.2021 17:18
Рубрика: Общество

Экспресс-тесты показали свою эффективность в определении "омикрона"

Текст: Анастасия Камзолова
Как изменится эффективность экспресс-тестов на антигены коронавируса, если в Россию вслед за "дельтой" придет "омикрон"? Эффективность большинства тест-систем на основе ОТ-ПЦР не изменится, считают специалисты.

Вариант коронавируса, который ВОЗ обозначила как "омикрон", вызывает тревогу из-за беспрецедентно большого количества мутаций. О многих из этих мутаций уже известно, что они способны обманывать механизм иммунной защиты человека. А это увеличивает скорость распространения "омикрона" в организме и может приводить к более тяжелым последствиям от заболевания.

Одним из решающих факторов противостояния вирусу является своевременное обнаружение инфекции. Однако систему тестирования заново налаживать не придется: имеющиеся наборы эффективно справляются с этой задачей. Так утверждают эксперты по всему миру.

Российские и зарубежные производители экспресс-тестов, например, сообщают, что разработанные ими системы выявляют "омикрон" так же успешно, как и другие штаммы, и причин для сомнения в результатах они не видят.

Так, по словам эпидемиолога из Гарварда Майкла Мина, которого цитирует издание Boston Herald, полученные аналитические данные показывают: экспресс-тесты выявляют штамм "омикрон" столь же эффективно, как и "дельту".

Надежность экспресс-тестов подтверждается и планами администрации США распространить в январе до 500 миллионов наборов среди простых американцев через специальные веб-сайты, о чем сообщает Business Insider.

Не далее, как в субботу, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в Ростовскую область отметил способность всех имеющихся тестов на COVID диагностировать "омикрон".

"Мы видим, что все тесты, которые сегодня созданы и находятся на рынке, работают для диагностики новой коронавирусной инфекции, в том числе вызванной штаммом "омикрон", - сказал он журналистам.

Медицинские эксперты объясняют научным языком, что в антигенных тестах обычно используются антитела к коронавирусному нуклеокапсидному белку. И нет ничего удивительного в том, что антитела распознают нуклеокапсид "омикрона".

Разработчики предварительно изучают фрагменты, с которыми происходит гибридизация, в их распоряжении имеется уже достаточный объем геномных данных. Они показывают, что за пределами гена S-белка происходит не так уж много изменений. Поэтому большинство тестов, конечно же, выявляют "омикрон".

По словам специалистов, нет необходимости устанавливать последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК всех инфицированных граждан (в науке это называется "секвенирование" - Прим. ред.). В настоящее время можно сосредоточиться на тех, кто прибывает в страну, особенно из опасных по коронавирусу регионов.

Это мнение, например, подтверждает работа немецкого вирусолога Сандры Цисек. На днях она опубликовала результаты лабораторных ПЦР-тестов, выявивших "омикрон"-штамм в пробах вернувшегося из ЮАР жителя федеральной земли Гессен. Шесть антиген-тестов от трех разных производителей смогли определить вирус.

Чувствительность антигенных экспресс-тестов, выявляющих коронавирусные белки в назальном мазке, также не снизилась с появлением "омикрона". Одной из первых об этом сообщила компания Abbott. Ее экспресс-тесты, как и ПЦР-тесты, не основаны на детекции гена S-белка, поэтому показатели их работы не снизились.

"На сегодняшний день мы тщательно проанализировали более 1,4 миллиона последовательностей, отнесенных к 63 различным вариантам, и ни один не повлиял на способность наших диагностических тестов обнаруживать вирус. Это касается и последовательностей штамма "омикрон", - говорится в сообщении Abbott.

Как заявляют представители этой компании, которая предлагает тесты не только от российских, но и зарубежных производителей, об успешном распознавании "омикрона" антигенными тестами объявили также Osang Healthcare и Rapigen (Южная Корея).

Компания Rapigen сообщила, что ее антигенные тесты успешно распознают такие варианты коронавируса, как "альфа", "бета", "эпсилон", "эта", "каппа", "лямбда", "дзета", "гамма", "дельта", "дельта плюс" (AY.1), "мю" и "омикрон". Особо отмечается, что мутации в N-белке "омикрона" не затрагивают эпитопов (часть макромолекулы антигена, которая распознается иммунной системой - прим. ред.), важных для определения штаммов вируса.

К слову, по сообщениям западных СМИ, главный национальный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что эффективность экспресс-тестов позволяет использовать их в домашних условиях, для чего правительство США закупит крупную партию таких тест-систем.

В целом, в преддверии приближающихся новогодних праздников вопрос оперативного тестирования на коронавирус для многих стран становится чуть ли не вопросом государственной безопасности. И поскольку правительственные эксперты высказывают удовлетворенность результатами исследований эффективности экспресс-тестов на выявление новых штаммов (в том числе "омикрона"), то решение этого вопроса видится именно через распространение экспресс-тестов среди населения.

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