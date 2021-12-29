Эндокринолог Бочарова назвала причину резкого ухудшения зрения

Неприятные ощущения, вызванные сухостью роговицы глаза и закупоркой слезных каналов, а также проблемы со зрением могут возникнуть из-за недостатка витамина А.

Об этом РИА Новости рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова. В частности, дефицит этого витамина может проявиться в виде так называемой "куриной слепоты", при которой снижается зрение в темноте.

Восполнить недостаток провитамина А можно из свежевыжатых овощных соков. Также он содержится, например, в рыбьем жире, куриной, говяжьей и бараньей печени и в печени трески.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.