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29.12.2021 08:57
Рубрика: Общество

Эндокринолог Бочарова назвала причину резкого ухудшения зрения

Текст: Михаил Русин
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Неприятные ощущения, вызванные сухостью роговицы глаза и закупоркой слезных каналов, а также проблемы со зрением могут возникнуть из-за недостатка витамина А.

Фото: instagram.com / mary.vedeneeva
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Об этом РИА Новости рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова. В частности, дефицит этого витамина может проявиться в виде так называемой "куриной слепоты", при которой снижается зрение в темноте.

Восполнить недостаток провитамина А можно из свежевыжатых овощных соков. Также он содержится, например, в рыбьем жире, куриной, говяжьей и бараньей печени и в печени трески.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье

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